Avançado Fábio Silva falha Europeu de sub-21 devido a lesão

"O ponta-de-lança português apresentava um problema físico que já o tinha feito perder o final de temporada ao serviço do UD Las Palmas e, após exames e reavaliação feita pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol no final da primeira fase de preparação, tendo em conta a necessidade de elaboração da lista definitiva a ser entregue à UEFA, foi considerado indisponível para ser opção para a equipa das 'quinas' no Europeu, dado não existir garantia do atleta se conseguir apresentar a 100% durante a fase final", lê-se no sítio oficial da FPF na Internet.



O melhor marcador da fase de qualificação para o Europeu, com oito golos, é mais uma baixa na seleção liderada por Rui Jorge, depois de há poucos dias o defesa do Sporting Eduardo Quaresma ter pedido a dispensa e exclusão da convocatória para o torneio.



Fábio Silva, que esta época esteve cedido pelo Wolverhampton aos espanhóis do Las Palmas (25 jogos e 10 golos), termina, assim, o seu percurso na seleção de sub-21 como um dos mais internacionais de sempre e o segundo melhor marcador da história do escalão, com 15 golos marcados, apenas atrás de Hugo Almeida, que tem 16.



Com as saídas de Eduardo Quaresma e Fábio Silva, o lote atual de convocados contempla 24 jogadores, mas, face ao regulamento, apenas 23 irão compor a convocatória definitiva, que será divulgada em 03 de junho.



Portugal vai disputar o Grupo C da fase final do Europeu de sub-21, cujos jogos se realizarão em Trencin, na Eslováquia.



O primeiro jogo do conjunto luso terá lugar em 11 de junho, frente à França, às 20:00 (hora em Lisboa), seguindo-se a Polónia, no dia 14, igualmente às 20:00, e a Geórgia, no dia 17, às 17:00.



Lista dos 24 convocados:



- Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sporting de Braga) e Samuel Soares (Benfica).



- Defesas: Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon Sport, Sui), Flávio Nazinho (Cercle Brugge, Bel), Francisco Chissumba (Sporting de Braga), João Muniz (Sporting), Lourenço Henriques (Varzim), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão).



- Médios: Diogo Nascimento (Vizela), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Gil Vicente), Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Mathias de Amorim (Famalicão), Paulo Bernardo (Celtic, Esc) e Pedro Santos (Moreirense).



- Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Geovany Quenda (Sporting), Henrique Araújo (Arouca), Roger Fernandes (Sporting de Braga) e Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale).