Avançado Gustavo Varela substitui Vivaldo Semedo na seleção lusa de sub-21

“O ponta de lança, que já tinha feito parte dos eleitos do técnico Luís Freire em setembro, regressa às opções da equipa das ‘quinas’ para render Vivaldo Semedo”, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Vivaldo Semedo, que joga na segunda divisão inglesa, foi dispensado dos trabalhos devido a um traumatismo sofrido no último jogo ao serviço do seu clube e que o afastou dos dois primeiros treinos da seleção: entretanto, foi avaliado pelo departamento médico e foi dado como indisponível.



Portugal recebe a Bulgária, na sexta-feira, às 19:30, no Estádio Municipal de Portimão, visitando, no dia 14, Gibraltar às 19:00, no Estádio Europa Point, em partidas da terceira e quarta rondas do Grupo B de qualificação.



Cumpridas duas jornadas no Grupo B, Portugal lidera com o pleno de seis pontos, os mesmos da República Checa, enquanto a Bulgária é terceira, com quatro, e Gibraltar partilha o último lugar com a Escócia, ainda a zeros.

