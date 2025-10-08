Avançado Gustavo Varela substitui Vivaldo Semedo na seleção lusa de sub-21
O avançado Gustavo Varela, do Gil Vicente, foi hoje convocado para a seleção portuguesa de futebol de sub-21 para os jogos com Bulgária e Gibraltar de apuramento para o Euro2027, substituindo o lesionado Vivaldo Semedo, do Watford.
“O ponta de lança, que já tinha feito parte dos eleitos do técnico Luís Freire em setembro, regressa às opções da equipa das ‘quinas’ para render Vivaldo Semedo”, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).
Vivaldo Semedo, que joga na segunda divisão inglesa, foi dispensado dos trabalhos devido a um traumatismo sofrido no último jogo ao serviço do seu clube e que o afastou dos dois primeiros treinos da seleção: entretanto, foi avaliado pelo departamento médico e foi dado como indisponível.
Portugal recebe a Bulgária, na sexta-feira, às 19:30, no Estádio Municipal de Portimão, visitando, no dia 14, Gibraltar às 19:00, no Estádio Europa Point, em partidas da terceira e quarta rondas do Grupo B de qualificação.
Cumpridas duas jornadas no Grupo B, Portugal lidera com o pleno de seis pontos, os mesmos da República Checa, enquanto a Bulgária é terceira, com quatro, e Gibraltar partilha o último lugar com a Escócia, ainda a zeros.
