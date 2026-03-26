Avançado procura-se para lista de convocados praticamente fechada





Nesta corrida, Paulinho, que acabou apenas por ser chamado para ‘tapar’ a ausência de Rafael Leão, lesionado, tem de fazer verdadeira ‘magia’ neste estágio de março para deixar Martínez ‘encantado’, enquanto Carlos Forbs, convocado em novembro do ano passado e até utilizado no jogo que deu o apuramento a Portugal (9-1 à Arménia), parece ter perdido o ‘comboio’ de Bruges para Lisboa.



Na preparação para o próximo Campeonato do Mundo, Portugal defronta o México no sábado (02:00 de domingo em Lisboa), na reabertura do Estádio Azteca, na Cidade do México.



Também em encontro particular, Portugal defronta depois os Estados Unidos, em 31 de março, em Atlanta



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.





(Com Lusa)



Com pouco mais de três anos de trabalho na equipa das ‘quinas’, o espanhol Roberto Martínez, que chegou precisamente ao cargo de selecionador em 2023 com o objetivo assumido de levar Portugal à conquista histórica do Campeonato do Mundo, parece ter tudo definido para a competição, com a única grande dúvida a aparecer no ataque.De resto, para a lista final de 26 convocados, que será divulgada no final de maio, o técnico de 52 anos parece ter tudo fechado nos setores de guarda-redes e defesas, restando uma pequena dúvida no grupo de médios e um ‘procura-se’ na parte dos avançados.Esta vaga no ataque luso aparece sobretudo devido ao trágico desaparecimento de Diogo Jota em julho do ano passado, poucos dias depois de Portugal ter conquistado a Liga das Nações, em que o jogador nascido em Gondomar perdeu a vida num acidente de viação, que ocorreu em Espanha.Na candidatura a esse ‘posto’, aparecem neste estágio de março Ricardo Horta, que terá alguma vantagem já que trabalhou no passado com Martínez, e Gonçalo Guedes, que só agora foi chamado pela primeira vez pelo técnico espanhol, apesar de já ter um bom historial com a camisola das ‘quinas’.Quanto à ‘semi-vaga’ a meio campo, Matheus Nunes, que atua no Manchester City e também pode fazer a posição de lateral direito/médio interior que Martínez tanto aprecia, parece ter larga vantagem sobre os ‘rivais’, mas tudo pode mudar até maio.Começando pela baliza, Diogo Costa é dono e senhor das redes nacionais e tem consigo Rui Silva e José Sá, num trio de guarda-redes que está mais do que esclarecido pelo selecionador nacional.A novidade neste estágio de março é que Ricardo Velho passou a ser o quarto da hierarquia nesta posição, já que foi chamado para render o lesionado Diogo Costa.Tudo parece estar mais do que fechado na baliza, assim como na defesa, em que os quatro laterais (Nuno Mendes, João Cancelo, Nelson Semedo, Diogo Dalot) e os quatro centrais (Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, António Silva) estão definidos.No topo da lista de reservas aparece Tomás Araújo, o ‘quinto’ central, Matheus Nunes, devido à tal polivalência e que pode assim abrir realmente outra vaga a meio campo, e Nuno Tavares, que teve o seu papel durante a fase de qualificação.Vitinha, João Neves, João Palhinha, Ruben Neves, Bruno Fernandes e Bernardo Silva são intocáveis no grupo de médios, restando a tal ‘meia-vaga’, com Matheus Nunes na ‘pole position’ para fazer as malas no verão para Miami.Contudo, o antigo jogador do Sporting não pode ‘relaxar’ até final da temporada, já que tem vários candidatos a tomar o seu lugar, desde Pedro Gonçalves, que teve esta temporada, mais uma vez, vários problemas físicos no Sporting, a Samu Costa, do Maiorca, de regresso agora em março.O maior rival de Nunes pode mesmo ser Rodrigo Mora, do FC Porto, que falhou este estágio de março devido a lesão, mas que já foi várias vezes elogiado publicamente por Roberto Martínez, marcando mesmo presença, embora sem jogar, no grupo de convocados que conquistou em junho de 2025 a Liga das Nações.Na frente, o capitão Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos, Pedro Neto, Francisco Conceição, João Félix, Rafael Leão e Francisco Trincão já devem ter bilhete reservado para os Estados Unidos, faltando uma unidade para completar a ‘armada’ atacante lusa.Aqui entra Ricardo Horta, que volta a ser chamado por Martínez desde novembro de 2023, isto depois do selecionador nacional ter admitido a decisão difícil que foi ter deixado de fora o jogador do Sporting de Braga da lista final para o Euro2024.Horta parece ter alguma vantagem sobre Gonçalo Guedes que, apesar de quatro anos de ausência e de nunca ter até agora merecido a atenção do selecionador nacional, tem mais internacionalizações (32 contra 12) e marcou um golo histórico para Portugal em 2019, que valeu a conquista da primeira Liga das Nações.