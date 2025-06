Basquetebol feminino quer manter-se no topo

Depois de derrotas com a campeã Bélgica e com a República Checa, Portugal conseguiu no domingo uma histórica vitória sobre Montenegro, “uma equipa habituada” a estar nestas competições, num Grupo C que se disputou na cidade checa de Brno.



“Esta primeira experiência é uma experiência que nos abre mais portas do caminho que temos que fazer. O que é que temos que fazer a seguir? Queremos manter-nos no topo e ainda queremos ter a ambição de se melhorar um pouco mais alto. E vamos daqui com as ideias claras daquilo que são os nossos principais aspetos positivos, mas também as nossas carências, que é o que temos que melhorar”, afirmou.



O líder federativo lembrou que a vitória sobre Montenegro permitiu a Portugal concretizar “um grande objetivo que tinha, de ficar entre as 12 melhores seleções da Europa”, considerando que “também é uma vitória do planeamento, do trabalho”, com o selecionador Ricardo Vasconcelos a estar com esta equipa há 12 anos.



“Tivemos próximos de vir a um europeu, não conseguimos, e conseguimos agora, com persistência, com trabalho, com planeamento, muitas horas. A nossa equipa é merecedora. todos que puderam assistir, quer para a televisão, quer aqui, via-se o esforço tremendo, a força, a coesão, o espírito de equipa que emanava desta nossa seleção”, afirmou.



Agradecimentos e futuro



Manuel Fernandes não deixou de agradecer aos portugueses que estiveram em Brno a apoiar a equipa nos três jogos, deixando uma “homenagem à equipa técnica também, pelo trabalho que fez”, garantindo que saem deste Eruobasket “muito enriquecidos”.



Olhando para o futuro, o presidente da FPB reconheceu que “há muita maturidade, muita experiência” nesta seleção, começando a pensar “no rejuvenescimento”, salientando o aparecimento de novas jogadoras, salientando “um diamante”.



“A Clara Silva, que tem 1,98 metros e está nos Estados Unidos, vai agora disputar o Campeonato do Mundo, aqui também em Brno, de sub-19. Ela é um dos grandes talentos, uma das grandes esperanças para o próprio basquetebol europeu, porque ela tem noção, conhece muito bem o jogo, é inteligente a jogar, e isso é um aspeto que é decisivo para quem quer praticar este jogo”, referiu.