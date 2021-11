Bernardo integra treino de Portugal, titulares contra Irlanda em recuperação

O extremo dos ingleses do Manchester City ainda não tinha integrado os trabalhos da equipa, que arrancaram na terça-feira, devido a problemas musculares, mas hoje esteve presente no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, onde apenas 14 atletas se treinaram, enquanto os titulares em Dublin efetuaram trabalho de recuperação.

Nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador luso, Fernando Santos, além de Bernardo Silva, teve à disposição os guarda-redes Diogo Costa e José Sá, os defesas João Cancelo, Rúben Dias, José Fonte e Nuno Mendes, os médios Rúben Neves, Renato Sanches, William Carvalho e João Moutinho, e os avançados Diogo Jota, João Félix e Rafael Leão.

Fora das contas para o derradeiro duelo com o conjunto dos Balcãs está o central Pepe, expulso em Dublin, onde viu o cartão amarelo aos 72 e 82 minutos.

Na quinta-feira, a seleção nacional empatou 0-0 com a República da Irlanda, tendo subido ao primeiro lugar do Grupo A de qualificação, com 17 pontos, os mesmos da Sérvia, com a qual Portugal vai medir forças no domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa, no derradeiro encontro da fase de grupos.

Portugueses e sérvios são os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a formação lusa terá de pontuar diante da Sérvia, num embate com início às 19:45 de domingo e que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.