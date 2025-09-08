Bernardo Silva considera jogo na Hungria "o mais importante"

"Numa qualificação a seis jogos, tão curta e em que se joga uma coisa importante só em três meses, há menos margem para erro. Começando com dois jogos fora, se conseguíssemos garantir duas vitórias, é um grande passo para conseguirmos o objetivo. Talvez este seja o jogo mais importante da qualificação", disse o médio.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro com a Hungria, na Puskas Arena, em Budapeste, Bernardo Silva considerou difícil dizer se os húngaros serão os principais opositores, mas, "por força do calendário, é o jogo mais importante".



"No futebol, já está mais do que provado que não há jogos fáceis. Há adversários de nível mais alto ou mais baixo, mas não há jogos fáceis. O duelo com a Arménia tornou-se fácil, mas rapidamente se podia tornar complicado. O respeito que nós tivemos pela Arménia e a nossa qualidade permitiram tornar o jogo fácil e resolvê-lo relativamente rápido", expressou o futebolista dos ingleses do Manchester City.



Suplente não utilizado na goleada em Erevan, frente à Arménia, por 5-0, Bernardo Silva mostrou-se "mais do que preparado" para alinhar em Budapeste e analisou o adversário, alertando para os contra-ataques que a seleção magiar costuma fazer.



"Não sabemos bem o que esperar da Hungria. Em alguns jogos tiveram momentos que pressionaram bastante alto, noutros estão mais confortáveis a defender mais baixo e sair em contra-ataque e bolas paradas. Será um jogo de nível superior em relação à Arménia, num ambiente que conhecemos. Jogámos aqui no Europeu em 2021 e tivemos muita dificuldade em vencer. Jogam todos a um nível bastante alto e esperamos um jogo bem competitivo, ainda por cima no campo deles", realçou.



Em comparação com essa partida no Euro2020, Bernardo Silva espera um embate "diferente", pois as duas equipas já mudaram vários jogadores, com Portugal a ter "uma geração muito forte", que fará aumentar as expectativas e responsabilidade.



"É, de facto, uma geração muito forte. Portugal sempre teve jogadores fantásticos, mas é talvez a geração com mais jogadores nos melhores clubes do mundo. Com isso, vem a expectativa e responsabilidade, mas sabemos que há outras seleções com capacidade, igualmente fortes e que podem competir connosco. Na Liga das Nações, já provámos que podemos competir com qualquer seleção, mas temos a humildade de perceber que existem muitas seleções no nosso patamar", afirmou.



Portugal, líder do grupo, com três pontos, visita a Hungria, com um, após empatar 2-2 com a Irlanda, para a segunda jornada da qualificação, na Puskas Arena, em Budapeste, às 20:45 (19:45 em Lisboa), com arbitragem do belga Erik Lambrechts.



