Bernardo Silva quer ganhar um Europeu ou um Mundial por Portugal

”, expressou o médio.Em declarações aos jornalistas no final da gala Quinas de Ouro, na qual foi distinguido, juntamente com Rúben Dias, pela conquista da Liga dos Campeões na última época, ao serviço dos ingleses do Manchester City, Bernardo Silva alertou para a dificuldade que será a fase final do Campeonato da Europa de 2024, que se vai disputar na Alemanha.”, afirmou.A equipa das quinas assegurou no domingo uma fase de qualificação perfeita para o Euro2024, com 10 vitórias em outros tantos jogos, tendo sido um apuramento “muito positivo”, embora, mais do que os 10 triunfos, o importante seria “preparar a seleção”.