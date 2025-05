Bino quer entrar a ganhar no Europeu de sub-17

"É um adversário que fez um grande jogo, ganhou a uma grande seleção (3-0 à Alemanha). Tenho dito que a França e a Alemanha são candidatos a poderem vencer o Euro”, disse Bino, aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



As seleções de Portugal, que na jornada inaugural venceu a anfitriã Albânia por 4-0, e a França repartem o comando do Grupo A, com três pontos, e esta quinta-feira, pelas 19h30 em Lisboa, defrontam-se na Arena Kombëtare, em Tirana.



“Temos de estar a um nível muito bom, só Portugal ao mais alto nível pode levar de vencida esta França. É isso que esperamos. Depois do nosso primeiro jogo, acredito que estamos mais confiantes, o nervosismo já passou”, referiu Bino.



Para o treinador, este jogo será “totalmente diferente” e Portugal terá de o abordar de “forma inteligente”, até porque conhece bem o adversário, que defrontou várias vezes, e já está de sobreaviso pela entrada em prova dos gauleses.



“Temos de ser muito concisos naquilo que queremos e muito objetivos. Eventualmente, haverá alterações. Esperamos que as coisas nos corram bem e vencer o jogo seria um bom passo para a qualificação”, disse Bino, considerando que a equipa está confiante e o nervosismo já passou.



Portugal já conquistou o Europeu sub-17 em 2003 e 2016.