Bruno Fernandes dispensado da seleção portuguesa devido a lesão

Lusa Comentários 19 Mar, 2019, 14:47 | Seleção Nacional

"O jogador apresentou-se com queixas e, depois de observado e realizados exames (ressonância magnética), a Unidade de Saúde e Performance da FPF concluiu que Bruno Fernandes não está em condições de representar a seleção nacional nos jogos com a Ucrânia e Sérvia", indica o site oficial do organismo.

Já hoje, o médio do Sporting, de 24 anos, tinha falhado o treino da seleção lusa na Cidade de Futebol, em Oeiras, e era o único jogador indisponível dos 25 convocados pelo selecionador Fernando Santos, que, por enquanto, não chamou qualquer jogador para substituir Bruno Fernandes, que tem 11 jogos e um golo por Portugal.

A `equipa das quinas` começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, na sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois, em 25 de março, a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendado para as 19:45.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.