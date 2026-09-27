Bruno Fernandes e Fábio Silva fora do duelo com a Noruega

Bruno Fernandes, que alinha nos ingleses do Manchester United, está a contas com problemas físicos e estará ausente das opções do selecionador Jorge Jesus para o encontro em Oslo.

Já o avançado Fábio Silva, dos alemães do Borussia Dortmund, ficou de fora dos 23 eleitos por opção, tal como já tinha acontecido na partida frente ao País de Gales.

Jorge Jesus chamou 25 jogadores para os primeiros quatro jogos da fase de grupos da Liga das Nações, mas a UEFA apenas permite 23 na ficha de cada jogo, sendo três deles guarda-redes, o que obriga o selecionador a deixar dois de fora.

Na primeira ronda, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus como selecionador, a equipa das `quinas` venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo de João Félix.

Já a Noruega recebeu e bateu a Dinamarca, por 3-2, com um `bis` de Haaland e com a participação dos benfiquistas Aursnes (titular) e Schjelderup (suplente utilizado).

O jogo entre a Noruega e Portugal está agendado para as 20:45 locais (19:45 horas de Lisboa), no Estádio Ullevaal e terá arbitragem do francês François Letexier.