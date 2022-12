Bruno Fernandes lembra que Fernando Santos colocou Portugal "no topo da Europa"

Titular em quatro dos cinco jogos realizados pela equipa das 'quinas' no Mundial2022, o jogador de 28 anos afirmou ter vivido "momentos de glória e alegria e outros de tristeza e frustração" com Fernando Santos ao 'leme', sem esquecer a "história" que o treinador fez, por levar Portugal aos dois primeiros títulos oficiais, no Euro2016 e na Liga das Nações de 2019, prova em que jogou.



"Um muito obrigado ao mister Fernando Santos. Obrigado pela oportunidade de representar o nosso país e pela confiança depositada nos últimos anos. Como português, obrigado por colocar Portugal no topo da Europa e devolver a confiança e o acreditar a um país 'pequeno' que era possível estar entre os 'grandes'", escreveu o médio do Manchester United na sua página oficial na rede social Instagram.



Internacional em 53 ocasiões, com 13 golos marcados, Bruno Fernandes referiu ainda que Fernando Santos, cuja saída da seleção foi hoje anunciada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), terá "para sempre marcado o seu nome no coração de todos os portugueses".



Desde 2014 na seleção portuguesa, Fernando Santos, de 68 anos, deu os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal e, em 109 jogos, conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.



Santos levou ainda Portugal ao Europeu de 2020 e aos Mundiais de 2018 e 2022, caindo nas duas primeiras provas nos oitavos de final, antes da eliminação no Qatar, frente a Marrocos, no sábado.



Fernando Santos chegou à seleção portuguesa em 2014, para substituir Paulo Bento, após a eliminação precoce na fase de grupos do Mundial2014, no qual o 'engenheiro' tinha orientado a Grécia.