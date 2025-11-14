Bruno Fernandes num treino da seleção com apenas nove jogadores

De acordo com uma nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol, o guardião do Wolverhampton e o médio do Manchester United fizeram parte do grupo de nove jogadores que trabalhou no Centro de Treinos do Olival, em Gaia, no dia em que Portugal começou a preparar o decisivo duelo de domingo com a Arménia, da sexta e última jornada do Grupo F.

António Silva, Carlos Forbs, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Palhinha, Matheus Nunes e Rui Silva foram os restantes jogadores que estiveram no relvado.

José Sá ainda viajou para Dublin, mas teve de regressar a Portugal devido a um problema familiar, enquanto Bruno Fernandes falhou o jogo com os irlandeses devido a castigo.

O capitão Cristiano Ronaldo acabou expulso nessa partida e foi hoje dispensado dos trabalhos da seleção nacional, já que está impedido de defrontar a Arménia.

Os restantes convocados de Roberto Martínez (10 titulares e quatro suplentes utilizados em Dublin) fizeram treino de recuperação no ginásio do hotel onde a comitiva lusa está instalada, no Porto.

No domingo, Portugal tem um treino agendado para as 11:00, no Estádio do Dragão, palco do jogo com os arménios, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, às 10:00, no mesmo recinto, o selecionador Roberto Martínez e um jogador a designar irão fazer a antevisão do duelo decisivo do Grupo F em conferência de imprensa.

Um triunfo garantirá automaticamente a Portugal o apuramento para a fase final de um Campeonato do Mundo, o nono da sua história e sétimo consecutivo.

A seleção nacional já desperdiçou duas oportunidades para fechar a qualificação, primeiro ainda em outubro, perante a Hungria (2-2), no Estádio José Alvalade, e agora na Irlanda, em que saiu derrotada por 2-0.

O Portugal-Arménia joga-se no domingo, às 14:00, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com sete, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.