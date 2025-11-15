Bruno Fernandes pede mais velocidade diante da Arménia

“Acho que o jogo contra a Irlanda não correu da maneira que queríamos. Não fomos tão objetivos como desejávamos, especialmente porque enfrentámos um bloco baixo. Criámos poucas oportunidades, a nossa construção foi sempre muito baixa e lenta. Precisamos de acelerar mais, trocar a bola com mais rapidez, ser mais incisivos”, disse Bruno Fernandes, em conferência de imprensa.



O médio português, ausente por castigo na Irlanda, relativizou as críticas dos adeptos no final do encontro e lamentou a ausência de Cristiano Ronaldo do decisivo jogo no Dragão.



“Quando perdemos, os erros sobressaem mais. O Cris[tiano] teve uma reação que o prejudicou, e ele próprio sabe que foi um erro. Uma falha que nos penaliza, porque perdemos alguém capaz de decidir. Porém, a solução é simples: Temos de ganhar. Portugal está habituado a vencer, e esse espírito não pode mudar”, referiu.



O médio do Manchester United preferiu focar-se no que pode ser feito de diferente agora, na véspera do jogo diante da Arménia.



“Não basta lamentar. Temos de ser melhores na movimentação da bola, mais rápidos nas viradas de jogo. A ideia é atrair o adversário a um lado e ser rápidos na virada do jogo, criar espaços e, dentro da área, ter mais gente para gerar confusão, menos marcação individual”, defendeu.



Para Bruno Fernandes, a Arménia, adversária de domingo, não pode ser vista com desdém: “Já jogámos contra eles e têm uma equipa muito agressiva, com um meio-campo forte e avançados rápidos. Temos de impor a nossa identidade de jogo, neutralizar as qualidades deles e fazer valer o nosso futebol”.



O médio reforçou que o objetivo de Portugal é sempre o mesmo, independentemente do adversário.



“Queremos ganhar. Isso não muda consoante o adversário ou a fase do campeonato. Independentemente de jogarmos contra a seleção número um ou a número cinquenta, somos um grupo de qualidade e com ambição para disputar grandes jogos”, referiu, sem esconder que “o sonho é levantar esse tão desejado Mundial”.



O internacional garantiu que o desejo de vencer “como aconteceu em 2016, está sempre presente” e garantiu: “Queremos voltar a sentir essa glória”.



Portugal lidera o Grupo F da qualificação europeia com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com sete, e da Arménia, com três, já sem qualquer possibilidade de apuramento.



Um empate, ou até uma derrota, poderá igualmente bastar, se húngaros e irlandeses empatarem no mesmo dia.



O Mundial2026 decorrerá nos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho, e terá, pela primeira vez, 48 seleções.



O Portugal-Arménia está marcado para as 14:00 de domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, e será dirigido pelo bósnio Irfan Peljto.



