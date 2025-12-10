Campeão Europeu Rui Patrício termina carreira

Nascido a 15 de fevereiro de 1988, Rui Patrício passou a maior parte da sua carreira no Sporting CP, clube que representou desde a formação até 2018, realizando mais de 464 partidas oficiais. Seguiram-se passagens pelo Wolverhampton Wanderers, pela AS Roma e, brevemente, pelo Al Ain, antes de terminar a carreira.





Ao serviço da Seleção Nacional de Portugal, Rui Patrício conquistou os seguintes títulos: Campeão Europeu em 2016, Liga das Nações da UEFA em 2019.





Ao nível de clubes, os seus principais títulos incluem: Liga Conferência Europa pela AS Roma e duas Taças de Portugal, duas Supertaças e uma Taça da Liga pelo Sporting.