Campeão Portugal conhece adversários da Liga das Nações na quinta-feira

Os cabeças de série são dispostos em quatro grupos diferentes, com adversários a saírem, sucessivamente, dos potes dois (Itália, Países Baixos, Dinamarca, Croácia), três (Sérvia, Bélgica, Inglaterra, Noruega) e quatro (País de Gales, República Checa, Grécia, Turquia).



Esta quinta edição da Liga das Nações, que terá início após o Mundial2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, tem mudanças a nível de calendarização, com os jogos ‘comprimidos’ apenas em dois períodos.



A competição arranca no segundo semestre de 2026, com as quatro primeiras jornadas entre 24 de setembro e 06 de outubro, e fica concluída, na fase de grupos, com as derradeiras duas, a disputar entre 12 e 17 de novembro.



Portugal, que venceu a Liga das Nações em 2019 (1-0 com os Países Baixos) e 2025 (2-2, 5-3 nas grandes penalidades com a Espanha), é a seleção recordista de troféus, tendo a França vencido em 2021 a segunda edição, e a Espanha a terceira, em 2023.



Na Liga A, os dois primeiros classificados de cada grupo, que terá seis jogos, com as equipas a defrontarem-se em casa e fora, apuram-se para os quartos de final, a duas mãos e que vão definir os quatro semifinalistas, já num play-off final a uma mão.



Em cada grupo, o último classificado é despromovido à Liga B, enquanto o terceiro disputa um play-off de manutenção com um das segundas classificadas nos grupos da Liga B.



A competição decorre em quatro ‘hierarquias’ de seleções no futebol europeu, com sorteio de quinta-feira em Bruxelas a definir também os grupos da Liga B, C e D, que, juntamente com o A, perfazem um total de 54 países.



A fase final da Liga das Nações realiza-se no fim da próxima época, entre 09 a 13 de junho de 2027, com as duas meias-finais, o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares e a partida decisiva, em local ainda a designar.



Em 13 de fevereiro, no dia seguinte ao sorteio, a UEFA vai divulgar o calendário de jogos da fase principal, com as respetivas datas e horários.

