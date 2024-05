Campeão Portugal no Mundial de futsal com Panamá, Tajiquistão e Marrocos

A seleção das `quinas`, treinada por Jorge Braz, presente hoje em Samarcanda, chega à 10.ª edição do campeonato como campeã em título, graças à conquista de 2021, na Lituânia, onde venceu na final a Argentina (2-1).

No sorteio de hoje, em que entrou como cabeça de série, Portugal foi colocado no Grupo E, no qual o Tajiquistão é o único estreante em Mundiais, estando o próximo agendado para o período entre 14 de setembro e 06 de outubro deste ano, com um total de 24 seleções.

"O nosso grupo é o das seleções sensação neste momento" - selecionador de futsal

O selecionador português de futsal, Jorge Braz, considerou hoje que o sorteio do Mundial deste ano colocou no caminho de Portugal as "seleções sensação do momento", Marrocos, Panamá e Tajiquistão.



"O nosso grupo é o das seleções sensação neste momento. Marrocos, que se afirma cada vez mais como uma potência, já conhecemos muito bem. Ainda agora acompanhei a Taça das Nações Africanas, em que foram campeões com enorme mérito. O Panamá venceu a CONCACAF, já jogámos com eles na Colômbia [no Mundial2016], mas evoluíram e cresceram e acabam por ser outra seleção sensação, e o Tajiquistão, que foi uma sensação na Taça da Ásia, ao qualificar-se pela primeira vez, mas com uma qualidade de jogo impressionante", analisou o selecionador.



Jorge Braz reiterou que Portugal vai defrontar as seleções "emergentes" na modalidade a nível mundial, que têm crescido e criado surpresa.



"Foram crescendo e sendo surpresa. Claro que Marrocos é aquela com mais preponderância neste momento, com um nível de jogo impressionante e a que conhecemos com maior profundidade", admitiu o técnico.



Na análise ao sorteio que hoje decorreu em Samarcanda, no Uzbequistão, que acolhe a competição entre 16 de setembro e 06 de outubro, Jorge Braz disse que agora importa olhar para a própria seleção, no que pode melhorar para se apresentar bem na 10.ª edição do Mundial, onde defenderá o título conquistado em 2021, na Lituânia.