Seleção Nacional
Campeões do mundo. Presidente da República vai condecorar jogadores dos sub-17 com a Ordem do Mérito
O Presidente da República anunciou este sábado que vai condecorar com a Ordem do Mérito os jogadores da seleção nacional de futebol de sub-17 que conquistaram o campeonato mundial. A cerimónia irá decorrer a 2 de janeiro.
Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a seleção naional de sub-17 este sábado no Palácio de Belém, dias após a conquista do título mundial de sub-17.
"Vai ser a entrega da Ordem do Mérito aos condecorados mais jovens nestas circunstâncias. Mas vocês merecem. Espero que percebam o que isto significa para Portugal no mundo e para Portugal cá dentro", afirmou o chefe de Estado.
O Presidente da República admitiu que ponderou se deveria condecorar estes jovens, todos menores, mas salientou que conquistaram um feito inédito para Portugal: a conquista do campeonato europeu há alguns meses e, esta semana, do mundial.
"Mandei saber, haverá medalhas para todos eles? E disseram-me: 'Presidente, em 48 horas não conseguimos. Não conseguimos, porquê é que não pensaram nisso antes?' Eu pensei que podíamos vir a chegar a campeões do mundo, tinha dúvidas sobre se devia condecorar jovens tão jovens quanto estes", contou.
Depois da decisão tomada, o Presidente considerou que "está resolvido o problema" e anunciou que irá condecorar estes jogadores com a Ordem do Mérito a 2 de janeiro, no início do próximo ano.
"Há milhares e milhares de jovens que todos os dias saem mais cedo da escola, vão mais tarde para casa para irem jogar futebol" e a maioria não conseguirá conquistar títulos como este, observou Marcelo Rebelo de Sousa. "Mas têm direito a sonhar. Vocês ajudam milhares de jovens a sonhar. Isso é bom para Portugal", completou.
Há 34 anos que Portugal não ganhava um campeonato do mundo de futebol.
O Presidente salientou que o desporto "não é só o futebol", mas que "o futebol tem um peso no mundo que tem", recordando o peso mediático de Cristiano Ronaldo.
Portugal juntou na quinta-feira o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, com um golo de Anísio Cabral.
"Vai ser a entrega da Ordem do Mérito aos condecorados mais jovens nestas circunstâncias. Mas vocês merecem. Espero que percebam o que isto significa para Portugal no mundo e para Portugal cá dentro", afirmou o chefe de Estado.
O Presidente da República admitiu que ponderou se deveria condecorar estes jovens, todos menores, mas salientou que conquistaram um feito inédito para Portugal: a conquista do campeonato europeu há alguns meses e, esta semana, do mundial.
"Mandei saber, haverá medalhas para todos eles? E disseram-me: 'Presidente, em 48 horas não conseguimos. Não conseguimos, porquê é que não pensaram nisso antes?' Eu pensei que podíamos vir a chegar a campeões do mundo, tinha dúvidas sobre se devia condecorar jovens tão jovens quanto estes", contou.
Depois da decisão tomada, o Presidente considerou que "está resolvido o problema" e anunciou que irá condecorar estes jogadores com a Ordem do Mérito a 2 de janeiro, no início do próximo ano.
"Há milhares e milhares de jovens que todos os dias saem mais cedo da escola, vão mais tarde para casa para irem jogar futebol" e a maioria não conseguirá conquistar títulos como este, observou Marcelo Rebelo de Sousa. "Mas têm direito a sonhar. Vocês ajudam milhares de jovens a sonhar. Isso é bom para Portugal", completou.
Há 34 anos que Portugal não ganhava um campeonato do mundo de futebol.
O Presidente salientou que o desporto "não é só o futebol", mas que "o futebol tem um peso no mundo que tem", recordando o peso mediático de Cristiano Ronaldo.
Portugal juntou na quinta-feira o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, com um golo de Anísio Cabral.
Este é o terceiro título de campeão do mundo conquistado por Portugal, depois dos triunfos nos Mundiais de sub-20, em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, em ambos os casos sob a orientação de Carlos Queiroz.
com Lusa