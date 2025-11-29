Campeões do mundo. Presidente da República vai condecorar jogadores dos sub-17 com a Ordem do Mérito

Há 34 anos que Portugal não ganhava um campeonato do mundo de futebol.

Este é o terceiro título de campeão do mundo conquistado por Portugal, depois dos triunfos nos Mundiais de sub-20, em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, em ambos os casos sob a orientação de Carlos Queiroz.





com Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu a seleção naional de sub-17 este sábado no Palácio de Belém, dias após a conquista do título mundial de sub-17., afirmou o chefe de Estado.O Presidente da República admitiu que ponderou se deveria condecorar estes jovens, todos menores, mas salientou que conquistaram um feito inédito para Portugal: a conquista do campeonato europeu há alguns meses e, esta semana, do mundial., contou.Depois da decisão tomada, o Presidente considerou que "está resolvido o problema" e anunciou que irá condecorar estes jogadores com a Ordem do Mérito a 2 de janeiro, no início do próximo ano."Há milhares e milhares de jovens que todos os dias saem mais cedo da escola, vão mais tarde para casa para irem jogar futebol" e a maioria não conseguirá conquistar títulos como este, observou Marcelo Rebelo de Sousa.O Presidente salientou que o desporto "não é só o futebol", mas que "o futebol tem um peso no mundo que tem", recordando o peso mediático de Cristiano Ronaldo.Portugal juntou na quinta-feira o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, com um golo de Anísio Cabral.