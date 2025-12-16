Campeões mundiais de sub-17 do FC Porto homenageados pela associação distrital

Na cerimónia que decorreu no Centro de Formação da AF Porto, o presidente da entidade, José Manuel Neves, destacou o papel do clube portista na formação, sublinhando que a presença de cinco atletas do mesmo emblema na seleção campeã mundial daquele escalão “não ocorre por acaso”.



“A AF Porto orgulha-se de contribuir para um ecossistema de excelência capaz de produzir atletas deste nível, mas nunca seríamos capazes de o fazer sozinhos. Por isso, quero deixar uma palavra especial ao FC Porto, na pessoa do seu vice-presidente, Tiago Madureira”, afirmou o dirigente.



José Manuel Neves considerou que o feito alcançado resulta “da competência, da organização e da visão de longo prazo” do projeto formativo do FC Porto, clube que, disse, “faz da formação uma causa” e que alia exigência competitiva a valores reconhecidos além-fronteiras.



“Os resultados mostram-nos que estamos no caminho certo, mas mostram-nos igualmente que temos de continuar a investir, a melhorar e a inovar”, acrescentou.



A concluir, o presidente da AF Porto deixou uma mensagem aos jovens campeões, agradecendo “a forma exemplar” como representaram o distrito do Porto a nível internacional e salientando que as conquistas alcançadas “são extraordinárias, mas são apenas o começo”.



Portugal conquistou há cerca de três semanas o título mundial de sub-17 pela primeira vez na sua história, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, em Doha.