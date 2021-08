Campeonato do Mundo de Futebol de Praia joga-se na RTP

Acompanhe os 32 jogos do Campeonato do Mundo de Futebol de Praia, a decorrer em Moscovo, em direto e exclusivo na RTP, com transmissão nos canais de Desporto da RTP Play. Todas as emoções da participação portuguesa e a Final da competição poderão ser seguidas na RTP1, bem como as Meias-Finais na RTP2.