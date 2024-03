Cancelo "superou testes médicos" e junta-se à seleção portuguesa, informa Barcelona

“O jogador do plantel principal João Cancelo não viajou para Madrid no último fim de semana, para disputar o jogo com o Atlético de Madrid, por recomendação médica. João Cancelo superou de forma satisfatória os testes realizados sob supervisão dos médicos do clube e irá juntar-se à concentração da seleção de Portugal”, pode ler-se na nota dos catalães.



No domingo, o lateral luso, de 29 anos, ficou de fora das opções do ‘Barça’ para o encontro com o Atlético de Madrid, para a Liga espanhola, sendo que, na altura, o clube apenas referiu que a ausência se devia a “problemas físicos”.



Apesar de o FC Barcelona não ter revelado hoje os motivos para a realização dos testes, a imprensa espanhola e a portuguesa adiantam que um familiar de Cancelo foi diagnosticado com problemas cardíacos, pelo que o internacional português também teve de despistar um eventual problema idêntico, o que não se verificou após realizados os testes.



Desta forma, João Cancelo vai juntar-se ao estágio da seleção portuguesa, mas apenas com vista ao encontro particular com a Eslovénia, agendado para terça-feira, em Liubliana.



Aquando da divulgação da convocatória, na passada sexta-feira, o selecionador Roberto Martínez revelou que iria dividir os eleitos em três grupos, com um grupo disponível em todo estágio, outro apenas para o jogo de preparação com a Suécia e um terceiro para o encontro com a Eslovénia.



Cancelo já estava incluído neste último grupo, juntamente com Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha e João Félix, que foram dispensados do encontro com os suecos, que se realiza na quinta-feira, em Guimarães.