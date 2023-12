Capdeville analisa Europeu de andebol com cautela

No dia aberto à comunicação social do estágio de preparação para o Europeu, que vai ser disputado entre 10 e 28 de janeiro de 2024, Gustavo Capdeville escusou-se, em declarações à agência Lusa, a estabelecer uma meta para a seleção portuguesa.”, vincou o guarda-redes, de 26 anos.Portugal estreia-se no Grupo F do Europeu em 11 de janeiro, frente à seleção grega, antes de defrontar a República Checa, dois dias depois, e de se bater perante a Dinamarca, tricampeã do mundo, no dia 15.Gustavo Capdeville esteve presente nas últimas duas edições dos Europeus, em 2022, quando Portugal não superou a fase de grupos, e em 2020, numa edição em que conseguiu a melhor classificação de sempre ao terminar no sexto lugar, confiando que há capacidade para melhorar.”, salientou.O selecionador Paulo Jorge Pereira chamou outros dois guarda-redes para o estágio, Diogo Rêma (FC Porto) e Miguel Espinha (Ciudad Encantada, Esp), promovendo o regresso de Capdeville, que tinha ficado de fora do Kempa Trophy, em novembro último.”, frisou.Portugal vai disputar a sexta grande competição seguida, o terceiro Europeu – num total de oito presenças no torneio continental de seleções – com vontade de ser “diferenciado”.”, assegurou.Além dos Europeus, a seleção lusa esteve ainda nos Campeonatos do Mundo de 2021 e 2023 e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, sem que isso valha de muito na próxima competição.”, rematou.Portugal cumpre o estágio de preparação em Rio Maior até sábado, voltando a concentra-se na terça-feira, para rumar à Alemanha, onde vai defrontar, em jogos particulares a seleção germânica, em Flensburg, no dia 4, e em Kiel, dois dias depois.