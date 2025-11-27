Capitão Ronaldo lidera onda de parabéns de internacionais portugueses

"Gigantes. Parabéns, campeões do mundo", escreveu o avançado de 40 anos nas suas redes sociais.

Se João Neves, Rafael Leão, Diogo Dalot, João Palhinha ou Rúben Dias partilharam a publicação da FIFA e da Federação Portuguesa de Futebol que dava conta do feito nacional, Vitinha foi mais longe: "O futuro é vosso", escreveu.

"Parabéns, rapazes. Orgulho de Portugal", acrescentou o médio, que na quarta-feira esteve em destaque na vitória do Paris Saint-Germain sobre o Tottenham (5-3), na Liga dos Campeões, ao assinar o primeiro `hat-trick` da carreira.

Portugal conquistou hoje pela primeira vez o título mundial de futebol de sub-17, ao vencer a Áustria com um golo solitário de Anísio Cabral, aos 32 minutos, na final disputada em Doha, no Qatar.

Bruno Fernandes, por sua vez, publicou um vídeo dos festejos dos jovens lusos, agradecendo "aos campeões do mundo".

Atual campeã europeia, a seleção portuguesa já tinha assegurado a melhor participação de sempre na competição, superando o terceiro lugar de 1989, então disputado no escalão de sub-16, com o atual selecionador Bino Maçães no elenco luso.

Este é o terceiro título de campeão do mundo conquistado por Portugal, depois dos triunfos nos Mundiais de sub-20, em 1989, na Arábia Saudita, e 1991, em Portugal, em ambos os casos sob a orientação de Carlos Queiroz.