Carlos Forbs ansioso por jogar nos sub-21

“Sem dúvida que abre muitas portas aos jogadores e estou ansioso para jogar o Europeu e dar o meu melhor, mostrar ao mundo do que sou capaz. É verdade que não tive muito tempo de jogo durante a época, mas agora estou aqui para a seleção e vou dar o meu melhor, como sempre”, prometeu o avançado de 21 anos, em conferência de imprensa.



A equipa sub-21 das quinas estreia-se na fase final do Europeu no dia 11 de junho, em Trencin, frente à França, defrontando três dias depois a Polónia e, finalmente, a Geórgia, no dia 17.



Carlos Borges, ou Carlos Forbs, como é conhecido, justificou a escolha pelo nome pelo qual prefere ser tratado, revelando preferir Forbs “porque é (o apelido) da mamã”, homenageando a sua progenitora, e, instado a destacar um lote de favoritos para vencer a competição, incluiu a própria equipa portuguesa: “Temos nós, França, Inglaterra e a Holanda, mas o foco está em nós”.



Para alcançar o troféu, o extremo ligado aos neerlandeses do Ajax, que nesta última temporada esteve cedido por empréstimo aos ingleses do Wolverhampton, conta com a capacidade dos seus companheiros, destacando um em particular.



“Acho que o Geovany Quenda é um jogador tremendo, joga muito. Tem muito talento e, se continua assim, vai à seleção A e fica lá”, antecipou, impressionado com o potencial do companheiro de seleção, que recentemente conquistou a I Liga e a Taça de Portugal pelo Sporting.



No Europeu, que se disputa de 11 a 28 de junho na Eslováquia, Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com França, Polónia e Geórgia.