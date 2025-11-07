Carlos Forbs surpreendido com a chamada de Martínez

“Não estava à espera. Recebi a notícia quando acabei de sair do treino. É o sonho de qualquer jogador atingir a principal seleção. Todos trabalhamos para isso. Estou muito orgulhoso, mas confesso que não estava nada à espera de ser convocado, mas trabalho para isso e estou muito feliz por esta ocasião ter chegado”, afirmou Carlos Forbs.



Em declarações ao Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol, o avançado de 21 anos afirmou que está a viver uma das melhores fases carreira no Club Brugge e que está preparado para o desafio de representar a seleção nacional.



“Estou a jogar a Liga dos Campeões e isso é o sonho de qualquer criança. Mas, mais coisas vão acontecer. Tenho de estar preparado para a seleão, tenho de dar o meu melhor. É isso que vou tentar fazer”, referiu.



Forbs foi chamado pela primeira vez pelo selecionador Roberto Martínez, numa lista de 26 jogadores em que não está Nuno Mendes, lesionado, mas que tem os regressos de João Cancelo e João Neves (o médio esteve na última chamada, mas foi dispensado devido a problemas físicos).



Nas duas últimas jornadas do Grupo F, Portugal defronta a Irlanda, em Dublin, em 13 de novembro, às 19:45, e depois recebe a Arménia no dia 16, no Estádio do Dragão, no Porto (14:00).



Um triunfo na Irlanda garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia.



O estágio arranca na segunda-feira, com um treino agendado para Cidade do Futebol para as 17:00.



Portugal lidera o grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.



O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.

