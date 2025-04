Carlos Monteiro garante foco total na seleção

“Independentemente da competição, a exigência é sempre máxima. Qualquer jogo que façamos é para ganhar, é sempre esse o objetivo”, garantiu, em declarações reproduzidas no sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) na Internet.



O jogador do Benfica disse sentir que o grupo “está bem” e “muito motivado” para disputar o torneio de preparação em Marrocos, em que vai defrontar o Afeganistão nas meias-finais, na sexta-feira, às 17h00.



“O Afeganistão é uma seleção muito jovem, gosta de ter bola, é intensa e tem jogadores que correm muito. Vai ser um grande desafio para nós e é uma equipa que nos vai obrigar a estar no nosso melhor nível”, afirmou.



O vencedor do encontro entre Portugal e o Afeganistão vai defrontar no domingo, às 20h00, a China ou o anfitrião Marrocos, que também se defrontam na sexta-feira (20h00), com o encontro de atribuição do terceiro lugar a estar marcado para as 17h00.



A equipa das quinas está a preparar a fase final do Euro2026, que se vai disputar na Letónia e na Lituânia, depois de ter terminado a fase de qualificação com um pleno de triunfos.