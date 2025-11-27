Carlos Queiroz enaltece "vitória extraordinária" de Portugal

Queiroz foi o selecionador campeão mundial de sub-20 por Portugal, em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, na competição organizada em solo luso, e enalteceu o trabalho dos jogadores e da equipa técnica liderada por Bino Maçães que permitiu à equipa das `quinas` conquistar novo título mundial, 34 anos depois.

"Quero deixar uma palavra muito especial ao Bino, à sua equipa técnica, e a todos estes jovens campeões do mundo sub-17, pela vitória extraordinária, demonstração de talento, coragem, disciplina e identidade do futebol português", afirmou o selecionador do Omã, através de uma publicação na sua página oficial na rede social Instagram.

Responsável pela seleção AA de Portugal entre 1991 e 1993 e entre 2008 e 2010, Carlos Queiroz realçou que "valeu a pena todo o esforço e todo o atrevimento inovador" nas décadas anteriores rumo "a um futuro sempre melhor, mais alto, mais digno".

"Sinto um orgulho pessoal imenso por esta `geração de ouro` insigne, da qual o Bino faz parte, uma dinastia de jogadores, treinadores e dirigentes, a elevar a nossa competência aos mais altos patamares do futebol mundial", acrescentou.

Grato por um êxito que considera "hoje personalizado" em Bino Maçães, o treinador, de 72 anos, apelou a que Portugal "continue a produzir, a apoiar e a valorizar verdadeiras dinastias de talento e de grandes profissionais", dignificando quem contribui para a história do futebol português.

"Que sejam dignificados, com honra e respeito, todos aqueles que contribuíram para a história do futebol português, tendo sempre a coragem de não se submeterem e subverterem aos interesses de quem apenas se serve do futebol para alimentar a sua parca existência", salientou.

Portugal juntou hoje o título mundial ao Europeu de sub-17, ao vencer na final a Áustria, por 1-0, em Doha, no Qatar, com um golo de Anísio Cabral.

Este é o terceiro título de campeão do mundo conquistado por Portugal, depois dos triunfos nos Mundiais de sub-20, em ambos os casos sob a orientação de Queiroz.