Carlos Queiroz viu Portugal "passar a escadaria do inferno" com Brasil há 30 anos

“Não haja dúvida de que o jogo dos jogos em 1991 é como em 1989. Ganhar dois títulos mundiais deixando o Brasil para trás é memorável, porque não é ganhar contra qualquer um, mas passar a escadaria do inferno toda. Sabe melhor atravessá-la antes de nos divertirmos no céu com os resultados obtidos”, assumiu à agência Lusa o treinador.

Em 30 de junho de 1991, a equipa das ‘quinas’ revalidou o título mundial de sub-20, ao vencer os ‘canarinhos’ na final (4-2 nos penáltis, após um ‘nulo’ no prolongamento), perante uma inigualável assistência de mais de 127.000 espetadores no recinto lisboeta.

“A preparação foi sistemática, mas baseada num princípio: um penálti em cada treino por jogador, à semelhança daquilo que são as condições emocionais do jogo. Muitas vezes, trabalha-se penáltis para treinar a batida, corrida e colocação. Depois, combina-se a tensão emocional com a exigência técnica, pois o jogo só dá uma oportunidade”, vincou.Portugal repetiu o triunfo de março de 1989 graças às conversões certeiras de Jorge Costa, Luís Figo, Paulo Torres e Rui Costa, enquanto o Brasil, então bicampeão mundial (1983 e 1985), de Roberto Carlos, desperdiçaram por Giovane Élber e Marquinhos.

“Já havíamos perdido duas finais nestes desempates [frente à Espanha, no Euro1988 de sub-17, e à União Soviética, no Euro1990 de sub-19] e ficou um sabor amargo. Claro que defini os penáltis como objetivo fundamental na preparação da final de 1991. Tínhamos uma lista em que acreditávamos e eles estiveram perfeitos”, valorizou Carlos Queiroz.





Para defrontar o Brasil, os lusos registaram o pleno de vitórias num grupo com República da Irlanda (2-0), Argentina (3-0) e Coreia do Sul (1-0) e afastaram México (2-1, após prolongamento) e Austrália (1-0), nos ‘quartos’ e nas meias-finais, respetivamente.“Foram todos jogos diferentes, até pelas suas características. O primeiro é sempre um jogo de entrada, indefinido e um pouco ansioso. Acho que o duelo que esperávamos que fosse mais difícil tornou-se relativamente mais fácil pela conduta dos argentinos. A partir daí, apanhámos uma equipa da Austrália muito boa, estruturada e difícil”, enquadrou.Considerando que Portugal “foi sempre dominador e indiscutivelmente merecedor de ganhar cada jogo”, Carlos Queiroz traça similitudes entre o duelo frente ao México em Lisboa e a vitória à Colômbia (1-0), nos quartos de final do Mundial de 1989, em Riade.“Foi uma dor de cabeça. Como costumo dizer às vezes a brincar, foi daqueles jogos que deviam ser jogados com duas bolas, porque precisávamos dela para jogar melhor e ganhar, mas os mexicanos não deixavam e causaram algum nervosismo nos nossos jogadores”, admitiu, sobre um encontro decidido com um golo de Toni no tempo extra.



O ex-selecionador nacional ‘AA’, entre 1991 e 1993 e 2008 e 2010, guiou a equipa de sub-20 ao inédito ‘bicampeonato’ mundial, mas nunca quis revisionar por completo as respetivas finais, numa opção extensível a encontros de idêntica envergadura ao serviço de clubes.

“Uma coisa é a memória técnica quando temos de rever uma coisa para daí construirmos e caminharmos em frente com a aprendizagem dos erros, outra são momentos especiais que tive na carreira. Prefiro guardar memórias emocionais e afetivas tal como as senti e vivi, que são muito mais ricas do que as outras revistas em meios tecnológicos”, aclarou.Na retina ficaram duas gerações “consistentes e de enorme disciplina coletiva”, cuja diferença “não estava no talento”, até porque “saíram sempre jogadores fantásticos”, na certeza de que a primeira era “combativa” e em 1991 havia “uns atrevidos do diabo”.“Quando começava o jogo, acho que às vezes nem sabiam quem iam defrontar e já só tinham uma coisa na cabeça, que era acabar, ganhar e andar para a frente. Isso também foi o resultado de uma etapa de confiança e autoestima que cresceu dentro da própria seleção”, justificou Carlos Queiroz, de 68 anos e sem treinar desde novembro de 2020.Se a organização do Mundial de sub-20 em solo nacional trouxe uma “responsabilidade acrescida”, a equipa das ‘quinas’ diluiu de forma “simples, emotiva, afetiva e festiva”, facilitando a missão do treinador em “dirigir uma banda que jogou, tocou e cantou”.

“Trouxemos as cores da bandeira e do país para as janelas. Foi a primeira vez que se criou essa dinâmica do 12.º jogador fora do campo com a camisola da seleção. No fim de contas, levámos 127.000 pessoas com as portas da Luz a fechar e mais uns quantos lá fora do estádio. Um momento marcante para uma jornada de continuidade”, apreciou.









Queiroz ajudou a contribuir para "revolução completa de mentalidades"



Os dois títulos mundiais de sub-20 configuraram uma “imagem de marca” da “revolução completa de mentalidades” do futebol português nas últimas duas décadas do século XX, avaliou o então selecionador luso Carlos Queiroz.



“No futebol de formação daquela altura, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) era a máquina de um comboio que puxava as carruagens dos clubes. Ao longo destes anos, estes foram aperfeiçoando-se e preparando cada vez melhor metodológica, técnica e cientificamente os seus departamentos de formação”, frisou à agência Lusa o treinador.



A profissionalização da FPF, sob o signo de uma nova mentalidade coletiva, acelerou a maturação competitiva do talento nacional, responsável por converter idas ocasionais numa presença constante das várias seleções em fases finais de Europeus e Mundiais.



“Foi essa renovação e inovação contínua que pusemos a funcionar na FPF e que dá logo a presença nos Mundiais de sub-20 de 1993, 1995 e 1999 e a sucessiva base de atletas de elite do futebol nacional. A FPF trabalha hoje lado a lado com os clubes, que já são pequenas ou grandes máquinas a empurrar este comboio de forma coletiva”, explicou.



Carlos Queiroz entrou nos quadros da FPF em 1987, movido pela ambição de projetar as seleções jovens na elite mundial “de forma constante”, mas questionando como seria possível suplantar países que dispunham de suportes de recrutamento inalcançáveis.

“A formação sofria de enormes carências financeiras, técnicas, estruturais e também de conceito metodológico na forma de preparar os jogadores. Essa foi a grande viragem, porque foi preciso muito trabalho inovador e transformar dentro do campo, aplicando conceitos dirigidos às tendências evolutivas do jogo que líamos na altura”, partilhou.



A consequente “luta fora das quatro linhas” originou “algumas divergências e dissabores pessoais”, sinal do “quão difícil é chocar com acomodações e interesses”, no intuito de que os talentos “evoluíssem em melhores condições, campeonatos e equipamentos”.



“Nunca é fácil estar um passo à frente dos tempos, sabendo que somos os responsáveis pela mudança. Só que eu era o líder e a liderança não é um concurso de popularidade. Para se ser líder, é preciso tomar decisões que às vezes passam pelo sim, outras vezes pelo talvez e muitas vezes pelo não e é aqui que costumam existir conflitos”, admitiu.



O célebre ‘Projeto Queiroz’ produziu nos meses anteriores ao Mundial de sub-20 da Arábia Saudita o primeiro título (1989) e uma final perdida (1988) no Europeu de sub-16, além da terceira presença no jogo decisivo e do segundo cetro continental de sub-18.







“Ouvíamos na Europa dizer que os portugueses tinham um jeito enorme para jogar à bola. O segredo do sucesso foi o imenso trabalho dirigido para transformar essas habilidades técnicas em competências coletivas e individuais dentro do campo. Tenho muitos ídolos pessoais de outros tempos, mas este conceito permitiu dar um passo em frente na mentalidade e tornou os atletas mais responsáveis e competentes”, insistiu.



A inédita conquista de Riade seria revalidada dois anos depois em Lisboa, provando que “não foi um passo de mágica”, até por estar intercalada com um ainda singular terceiro lugar no Mundial de sub-16 (1989) e nova final perdida do Europeu de sub-18 (1990).



“A praticamente três meses do Mundial de sub-20 de 1991, tive um convite excecional para poder trabalhar num dos melhores clubes portugueses e europeus. Como tínhamos proposto muitas mudanças e sacrifícios às pessoas, a FPF não esteve de acordo com a minha saída e eu fiquei conscientemente em dúvidas sobre se sair naquela altura não seria virar as costas à FPF em termos de compromisso. Isso pesou muito”, rememorou.

Carlos Queiroz permaneceu e abraçou uma “aventura extraordinária” há exatos 30 anos, recusando reivindicar que a seleção “tivesse um super-homem à frente” na caminhada triunfal até à final com o Brasil (4-2 nos penáltis, após um ‘nulo’ no prolongamento).

“Fiz parte de uma equipa extraordinária de colaboradores, uns mais visíveis e outros menos, a quem chamávamos os ‘carolas’, como treinadores e dirigentes anónimos, que suportavam o futebol juvenil. O meu amigo, irmão e companheiro desta jornada Nelo Vingada definia de forma simples: ganhávamos pouco, mas divertia-nos à brava”, atirou.



Definindo o eterno adjunto como “peça-chave fundamental neste processo”, ao ter um “papel afetivo e emocional de dar mimos”, o então selecionador de sub-20 “fazia-se por vezes de mauzão”, equilibrando essa dupla técnica perante jovens dos 14 aos 22 anos.



“Eu era um bocado indisciplinado com as horas e, se às três ou quatro da manhã tivesse uma ideia de trabalho, não hesitava em ligar-lhe para dizer o que teríamos de fazer no dia seguinte. Como o Nelo tinha de descer as escadas para ir atender, montou na altura uma linha telefónica para ter no quarto e poder estar sempre pronto e disponível”, gracejou.