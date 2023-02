Carole Costa fala em conquista para várias gerações

A seleção portuguesa feminina de futebol sofreu mais do que merecia para selar um inédito apuramento para o Mundial, precisando de um penálti nos descontos para superar os Camarões, por 2-1, em Hamilton, na Nova Zelândia.A frieza da central Carole Costa, aos 90+4 minutos, colocou Portugal na prova que Austrália e Nova Zelândia organizam em 2023, pouco depois do enorme "balde de água gelada" que foi o golo de Ajara Nchout, que, aos 89, permitiu às africanas a anular o tento inaugural de Diana Gomes, a outra central lusa, aos 22.Pelo meio, e também antes do primeiro golo, Portugal criou oportunidades mais do que suficientes para selar uma vitória tranquila, mas falhou na eficácia, mantendo "vivas" as camaronesas, que, apesar de quase nunca terem criado perigo, não desistiram e acabaram por chegar ao empate.