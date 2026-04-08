Carolina Correia e Bárbara Lopes orgulhosas com presença na seleção de futebol

“Sinto orgulho. O Torreense é um clube que está a crescer no futebol feminino, algo que está aos olhos de toda a gente, não é em vão que temos já algumas jogadoras na seleção, é o trabalho diário que o clube tem vindo a fazer. Estamos aqui a representar o Torreense mas também, acima de tudo, o que temos feito individualmente”, afirmou Carolina Correia, no primeiro dia de estágio de preparação da equipa portuguesa na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Bárbara Lopes regressa às escolhas de Portugal após ter falhado a convocatória anterior, no arranque da fase de apuramento para o Mundial 2027 e junta-se com agrado à companheira de clube na seleção nacional.



“É realmente o fruto do trabalho e do investimento que está a ser feito na equipa de futebol feminino. Acho que agora estamos a recolher os frutos e espero que o clube consiga trazer mais pessoas e com mais solidez também”, afirmou a defensora.



Carolina Correia alertou para as dificuldades que podem esperar-se nos dois encontros fora de portas, focando a sua atenção na Letónia, adversário com o qual Portugal irá medir forças na próxima terça-feira.



“Vão ser adversários difíceis. Falando agora um bocadinho da Letónia, é uma equipa que ainda não jogou em casa e em ambos os jogos marcou golos”, recordou a defesa central de 24 anos.



Bárbara Lopes, também de 24 anos, considera que os jogos diante de Letónia e Eslováquia serão “muito competitivos” e espera contar com o apoio dos adeptos portugueses, ainda que em menor número, em função da distância.



“Acredito que são jogos internacionais sempre muito competitivos porque há muita coisa a ser disputada, é o sonho de poder qualificar para um campeonato do mundo. Vão ser dois jogos competitivos e queremos estar ao mais alto nível e contar com a ajuda dos adeptos que, mesmo longe, sei que vão estar a apoiar”, antecipou, convicta.



Depois das declarações das duas jogadoras à comunicação social, a equipa das ‘quinas’ iniciou os treinos na Cidade do Futebol, em Oeiras, preparando os embates com letãs e eslovacas, sem a defesa Joana Marchão, dada como inapta pelo departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e que foi, por isso, dispensada dos trabalhos.



A seleção portuguesa feminina de futebol terá nova sessão de trabalho na quinta-feira, pela manhã, igualmente no campo n.º 1 do ‘quartel-general’ das seleções nacionais.



Portugal, que caiu para a Liga B após terminar no quarto lugar do Grupo A3 da Liga das Nações de 2025, disputa o Grupo B3 com Finlândia, Eslováquia e Letónia, com os três primeiros classificados a garantirem presença nos play-offs de acesso ao Campeonato do Mundo, organizado pelo Brasil.



A 'equipa das Quinas' lidera com seis pontos, mais três que Finlândia e Eslováquia, que partilham a segunda posição. A Letónia, quarta e última classificada, continua a zero.



O conjunto luso defronta a Letónia, na terça-feira (dia 14), a partir das 18:00, no Daugava Stadium, em Riga, e a Eslováquia, quatro dias depois, no sábado (dia 18) pelas 15:00, na Tatran Arena, em Presov.