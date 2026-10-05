Carolina Correia promete seleção portuguesa a "fazer tudo" para voltar ao Mundial feminino

A seleção portuguesa arrancou hoje o estágio de preparação, em Lagos, para o duplo embate com a Irlanda da Norte.



O primeiro jogo vai ser fora, na sexta-feira, no estádio Inver Park, em Larne, e a segunda mão está marcada para 13 de outubro, em Portimão.



Em declarações aos jornalistas, na unidade hoteleira em que a seleção portuguesa está alojada, Carolina Correia garantiu que o grupo "é muito ambicioso", tem "os objetivos bem definidos" e "ambiciona muito" voltar a disputar o Campeonato do Mundo.



Do outro lado, estará uma Irlanda do Norte que nunca se estreou em fases finais de Mundiais.



"É uma equipa forte que nunca esteve num Campeonato do Mundo e, portanto, vai estar na máxima força", perspetivou a defesa central.



O primeiro jogo na Irlanda do Norte será disputado num relvado sintético, com menos quatro metros de largura, mas tal não preocupa Carolina Correia.



"Não há desculpas. Temos de nos agarrar a nós mesmas, seja em relvado ou em sintético. É fazer o nosso jogo e tenho a certeza de que vamos ganhar os nossos jogos", disse.



Nesta convocatória, o selecionador Francisco Neto promoveu três estreias: Nair Pina e Francisca Castro, ambas do Sporting de Braga, e Carolina Tristão, do Benfica.



Com oito internacionalizações no currículo, Carolina Correia vê com bons olhos a presença de "novas jogadoras" nos trabalhos da seleção.



"É um reconhecimento do trabalho que vem sendo a ser feito nos clubes. Tentamos recebê-las da melhor forma e espero que se sintam bem connosco", assegurou.



Em termos mais pessoais, a antiga jogadora do Torreense, que se transferiu esta temporada para as italianas da Fiorentina, garantiu ser "a mesma" atleta de quando jogava em Portugal.



"Sou a mesma Carolina. Um pouco mais crescida, mas com a mesma identidade e a mesma personalidade", concluiu.



Portugal vai estagiar em Lagos até quarta-feira, data em que viaja para a Irlanda do Norte.



A primeira mão do play-off está marcada para sexta-feira, às 19:00.



Depois, a seleção vai regressar ao Algarve, onde jogará, no dia 13 de outubro, a segunda mão do play-off, no Estádio Municipal de Portimão.



Caso ultrapasse a Irlanda do Norte, Portugal vai enfrentar a vencedora do embate entre Croácia e Islândia, na derradeira eliminatória, em 26 de novembro e 05 de dezembro.



O Mundial2027 vai ser disputado no Brasil, entre 24 de junho e 25 de julho.



Portugal, que esteve presente nos últimos três Europeus, em 2017, 2022 e 2025, procura repetir a inédita presença em Campeonatos do Mundo, depois da estreia em 2023, que terminou na fase de grupos, mas com uma vitória frente ao Vietname e um empate diante dos Estados Unidos.