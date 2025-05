Carolina Correia promete trabalho na estreia

A defesa-central de 23 anos constitui uma das novidades da lista de convocadas para os jogos frente a Inglaterra e Bélgica, com a fase final do Europeu em vista e já dentro de poucas semanas, reconhecendo sonhar com a presença nessa competição, mas com a Liga das Nações como prioritária.



“Sonhar, acho que todos o podem fazer, mas será um passo de cada vez. Ainda estamos neste estágio pela Liga das Nações e estou a trabalhar para no futuro poder continuar a ser chamada”, afirmou a jogadora, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Carolina Correia falou à imprensa pouco antes do treino matinal, realizado no campo n.º 2 do "quartel-general" da Federação Portuguesa de Futebol, que já contou com grande parte das jogadoras convocadas, excetuando-se Ana Seiça, que se havia juntado pouco antes à concentração e não desceu ao relvado, e Ana Dias, cuja chegada ficou para mais tarde.



A seleção portuguesa defronta, pelas 19h45 de sexta-feira, a congénere de Inglaterra, no Estádio de Wembley, em Londres, num contexto que espera adverso, mas no qual assinala que a equipa lusa abordará “com tudo”.



“O último jogo contra a Inglaterra foi positivo, mas passado é passado, olhamos para a frente e vamos com tudo. Estamos muito focadas e tenho a certeza de que vai correr bem”, apostou, moralizada.



Esperança para o que falta



Carolina Correia encara os últimos dois embates, tal como a restante participação na Liga das Nações, como um processo de “crescimento”.



“Estamos a fazer uma boa participação. Acho que, nestes jogos que tivemos, temos de olhar para eles também como um crescimento, uns jogos mais positivos, outros menos, mas é olhar em frente, analisá-los, ver onde podemos melhorar e tenho a certeza de que os próximos serão melhores e vamos conseguir trazer bons resultados para Portugal”, afiançou a futebolista do Torreense.



A defensora, que pode cumprir a primeira internacionalização sénior por Portugal, mostrou-se agradecida a todas as suas companheiras pelo apoio que lhe têm dado para que se possa adaptar com naturalidade à realidade da seleção nacional.



“Todas me têm recebido muito bem, têm-me passado confiança e dizem-me para não estar nervosa e continuar aqui o trabalho que tenho vindo a fazer no Torreense”, revelou.



Após a quinta jornada, a equipa portuguesa encerra a sua participação na Liga das Nações recebendo a Bélgica, às 18h00 de terça-feira, no Estádio do Marítimo, no Funchal.



O Grupo A3 da Liga das Nações feminina inclui ainda a Espanha, campeã em título e com a qual disputou as suas últimas duas partidas, que resultaram em duas derrotas (4-2, em Paços de Ferreira, e 7-1, em Vigo).