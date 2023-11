Carolina Mendes quer vencer a Noruega e consolidar crescimento da seleção

“O último jogo que fizemos com a Noruega foi bem conseguido da nossa parte, ganhámos, e é com esse objetivo que vamos lá, tentar vencer o jogo e impor o nosso futebol”, disse a avançado, que assume que Portugal vai para esta dupla jornada com um objetivo em mente: manter-se na Liga A da Liga das Nações.



“O nosso objetivo é mantemo-nos na Liga A. Vamos encarar os dois jogos como finais, começando pela Noruega. Queremos muito ganhar para chegar a esse objetivo”, reforçou a jogadora, que conta já com 117 internacionalizações pela equipa das ‘quinas’.



Quanto aos últimos resultados, com duas derrotas em dois jogos, Carolina Mendes assume que a equipa sentiu os desaires e quer voltar a sentir as emoções positivas que trouxe do último Mundial.



“Temos tido muito sucesso, mas a última jornada não foi bem conseguida da nossa parte. Queríamos outros resultados, mas não foram só coisas mal feitas. Temos de tirar desses jogos o que fizemos de melhor e corrigir o que não correu bem. Faz parte do nosso crescimento como equipa e queremos crescer nessas adversidades”, terminou a jogadora que atua no Sporting de Braga.



Portugal está inserido no Grupo 2 da Liga A, e vai jogar em Oslo, no dia 1 de dezembro, às 18:00, e defrontará a França, em Leiria, quatro dias depois, no dia 05 de dezembro, às 18:15.



A equipa das ‘quinas’ ocupa o terceiro lugar do grupo, com três pontos, depois de ter vencido a Noruega (3-2) e ter perdido frente a França (2-0) e Áustria (por 2-1, duas vezes). A França lidera o grupo, com 12 pontos, a Áustria encontra-se na segunda posição, com sete, e a Noruega é a última colocada, com dois pontos.



O primeiro classificado qualifica-se para a 'final four' da competição, o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga um 'play-off' de manutenção na Liga A e o último desce à Liga B.