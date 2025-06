Carolina Tristão quer vencer "meias" do Europeu sub-19

"Pelo temos vindo a fazer, estamos com boas expectativas e estamos fortes e empenhadas em chegar à final", lançou a atleta de 16 anos em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Sobre a partida das "meias" frente às gaulesas, agendada para terça-feira, em Stalowa Wola, Carolina Tristão disse que Portugal está preparado para enfrentar uma equipa "muito competente e muito exigente a nível físico", destacando ainda que França, primeira classificada do Grupo A, é "muito eficaz e boa no trabalho ofensivo".



No sábado, a jovem equipa das quinas qualificou-se para as meias-finais do Europeu, e garantiu uma inédita qualificação para o Mundial de sub-20, ao bater os Países Baixos por 2-0, na terceira jornada do Grupo B.



"(O duplo apuramento) Foi uma sensação incrível. Acabar o jogo, saber que estavamos qualificadas para o Mundial e fizemos história. Somos a primeira seleção portuguesa a disputar um Mundial Sub-20. Ainda não dá para acreditar", vincou.



"Muita gente não acreditava em nós. Ficámos no grupo mais difícil de todos, com os 'tubarões' deste Europeu. Acho que o segredo para termos conseguido passar a fase de grupos foi a nossa união e o espírito da nossa equipa. Toda a gente a acreditar junta até ao fim, e quem estava no banco entrou sempre para acrescentar", rematou Carolina Tristão.