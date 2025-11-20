Ciclista André Soares conquista prata no contrarrelógio dos Jogos Surdolímpicos

Num percurso exigente, técnico e marcado pela grande competitividade, o já medalhado André Soares realizou uma prova consistente e garantiu o segundo lugar (42.34,79 minutos), atrás do russo Dmitri Rozanov (40.05,12), a competir sob bandeira neutra.



A conquista no contrarrelógio de 25 quilómetros ganha ainda maior relevância tendo em conta o esforço físico acumulado e o desgaste associado à queda sofrida na prova de pontos, da qual se levantou para conquistar a medalha de bronze.



A medalha de ouro no contrarrelógio foi para Dmitry Rozanov, também ouro na prova anterior, tendo André Soares necessitado de mais 2,29.20 minutos para completar o percurso. O sul-coreano Byungwook Ko ficou com o bronze, a 2.29,67 minutos.



“Foi uma recuperação difícil. Tenho algumas mazelas e ontem [quarta-feira] foi difícil fazer o reconhecimento do percurso. Tivemos algumas más sensações, mas acreditámos que poderia fazer o melhor possível, mesmo tendo em conta ser um percurso que não se encaixa nas minhas características”, disse André Soares.



O ciclista português afirmou ainda que utilizou a dor na perna para o ajudar a superar todas as dificuldades do percurso, tendo sido este o segredo para resistir aos ataques do sul-coreano Byungwook Ko.



“Na alma, vai uma sensação de dever cumprido, sinto que dei o meu melhor e é um orgulho imenso representar Portugal a este nível”, declarou André Soares, que sábado participa na corrida de estrada.



Esta medalha foi a quarta de Portugal na presente edição dos Jogos Surdolímpicos, depois do ouro da judoca Joana Santos em -57kg, do bronze do próprio André Soares na corrida de pontos e da prata de Margarida Silva nos 1.500 metros.



O português João Martinho Marques terminou a mesma prova de contrarrelógio em 15.º, com 44.58,75 minutos.



Hoje foi também dia de natação nos Jogos, tendo Miguel Cruz, com 1.08,83 minutos nos 100 metros costas, melhorado a sua marca pessoal anteriormente fixada em 1.09,69. Na mesma prova, Diogo Neves finalizou a eliminatória com 1.14,03 minutos.



Nos 400 metros livres, Ricardo Belezas deu tudo na piscina e fechou a sua série, exigente e muito disputada, com 4.35,92 minutos.



Nos 50 metros mariposa, Tiago Neves fez 26,72 segundos, tendo as sete séries sido rapidíssimas e a prova disso é o facto de o recorde do mundo (24,75) ter sido batido duas vezes.



Nenhum dos quatro nadadores portugueses se qualificou para as finais.



A competição prossegue na sexta-feira, com Nuno Esteves a fechar a sua participação no tiro, com a prova de carabina 50 metros, três posições, Hemilton Costa no salto em comprimento, Francisco Laranjeira na meia-final dos 5.000 metros e, na natação, Miguel Cruz nos 200 metros e Tiago Neves nos 200 metros bruços.