"Ciclo vitorioso". Marcelo homenageia campeões da Liga das Nações

Entre os agraciados, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Cristiano Ronaldo e Rodrigo Mora não estiveram presentes, tendo sido representados pelo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença.



A terminar o mandato Presidencial, Marcelo deixou votos para que o seu sucessor exiba a mesma "paixão" pelo futebol.

"Eusébio foi homenageado no equipamento, com presença de familiares, e também nos lembramos sempre dele. Era miúdo e tive a alegria de ver, em Inglaterra, o jogo dos 5-3 à Coreia do Norte (Mundial1966). Todos os portugueses vimos o que ele fez pelo país, e até isso caiu bem no dia de hoje", concluiu Marcelo.





Após o apuramento para o Mundial2026, no Estádio do Dragão este domingo, o chefe de Estado aproveitou a ocasião para homenagear, em conjunto com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, os envolvidos na conquista do terceiro troféu do futebol sénior português, alcançado na Alemanha., afirmou o presidente da República na cerimónia.À margem da cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa fez um balanço do sucesso da equipa das 'quinas' ao longo da sua presidência., recordou.O chefe de Estado recuperou ainda a frase que pretende como mote para o Mundial2026:, observou.O Presidente da República evocou ainda o malogrado internacional português Diogo Jota, que também participou na campanha vitoriosa da Liga das Nações., destacou.Durante a partida deste domingo, Eusébio foi igualmente homenageado, com os jogadores a envergarem um equipamento negro que assinala o simbolismo e a memória da antiga glória do futebol português.