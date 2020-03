Covid-19: UEFA adia Liga das Nações, Europeu de sub-21 e Europeu feminino

Depois de já ter informado sobre o adiamento do Euro2020 para 2021, a UEFA divulgou igualmente o reagendamento de outras competições, numa decisão conjunta com a Associação de Clubes Europeus (ECA), a Associação das Ligas Europeias (ALE) e FIFPro.



Na mesma reunião, realizada por videoconferência, foi também decidido o adiamento da terceira e quarta jornadas da qualificação europeia para o Mundial2022, que estavam agendadas para junho de 2021, sendo que foi acordado que "os clubes vão libertar jogadores para as seleções nacionais que participem nas provas que foram reagendadas".



De acordo com a UEFA, existe ainda "o compromisso de concluir todas as competições nacionais e europeias de clubes até ao final da presente época desportiva, ou seja, até 30 de Junho de 2020, o mais tardar, se a situação melhorar e o reatamento dos jogos for prudente e adequado."



Contudo, algumas "limitações ou falta de datas no atual calendário" podem levar ao "agendamento de jogos dos campeonatos nacionais a meio da semana e de jogos das competições de clubes da UEFA ao fim de semana", podendo ainda verificar-se ajustes nas fases preliminares da Liga dos Campeões e Liga Europa 2020/21, caso a presente temporada termine depois de 30 de junho.



A UEFA adiou hoje o Euro2020 para 2021 devido à pandemia de Covid-19 e para permitir a conclusão dos campeonatos nacionais dos vários países europeus, cuja esmagadora maioria está suspensa, a fim de conter a propagação do novo coronavírus.



A UEFA decidiu ainda adiar para junho os jogos dos ‘play-offs' de acesso ao Euro2020, previstos para fins de março e dos quais sairá um dos adversários de Portugal na fase final - em que defrontará também a França e a Alemanha -, manifestando-se mais tarde sobre o futuro da Liga dos Campeões e da Liga Europa, também suspensas devido à pandemia.



Estas decisões do Comité Executivo da UEFA aconteceram após uma reunião, através de videoconferência, com as suas 55 federações, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol - que votou favoravelmente o adiamento do Euro2020 -, e representantes de ligas, clubes e jogadores.



O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou mais de 180 mil pessoas, das quais mais de 7.000 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.



O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 145 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.



Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais 67 mil infetados e pelo menos 2.684 mortos, o que levou vários países a adotarem medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.



Em Portugal há 448 pessoas infetadas, segundo o mais recente boletim diário da Direção-Geral da Saúde, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.