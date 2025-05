Cristiano Jr. chamado à seleção sub-15

Aos 14 anos, o filho do capitão da equipa "AA" das quinas, que repartiu a formação pela Juventus (Itália), Manchester United (Inglaterra) e atualmente Al Nassr (Arábia Saudita), no qual o pai atua na equipa principal, faz parte da lista de 22 atletas elaborada pelo selecionador João Santos.



O conjunto de sub-15 vai vai participar na sétima edição do torneio internacional Vlatko Markovic, na Croácia, entre os dias 13 e 18 de maio.



Portugal tem agendadas quatro partidas, diante do Japão, em 13 de maio, Grécia (14) e Inglaterra (16), sendo que o quarto e último desafio está marcado para o dia 18, ainda com adversário por definir.