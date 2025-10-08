Cristiano Ronaldo é o primeiro futebolista multimilionário - Bloomberg

O capitão da seleção portuguesa, de 40 anos, renovou em 26 de junho passado o contrato com o Al Nassr, até 2027, por uma quantia que, segundo a Bloomberg, rondará os 400 milhões de dólares [344 ME], além de ter recebido uma participação de 15% no clube.



“Cristiano ganhou mais de 550 milhões de dólares [473 ME] em salários, entre 2002 e 2023. Assinou também um contrato de 10 anos com a Nike, avaliado em quase 18 milhões de dólares [15,5 ME] e outros acordos com marcas como Armani e Castrol, que lhe permitiram um encaixe de património de 175 milhões [150,6 ME]”, refere a informação de Bloomberg, hoje divulgada.



De acordo a mesma fonte, com a transferência para o Al Nassr, em janeiro de 2023, depois de abandonar o Manchester United, Cristiano Ronaldo passou a “auferir 200 milhões [172 ME] anuais em salários, livres de impostos, e ainda um prémio de assinatura de 30 milhões [25,8 ME].



O futebolista português é ainda, segundo a Bloomberg, a pessoa com mais seguidores na rede social Instagram, com 665 milhões, o que representa outra via de negócio.



Ronaldo, que atualmente está concentrado com a seleção portuguesa que prepara os jogos de qualificação para Mundial2026 com República da Irlanda e Hungria, cumpre a 23.ª época como profissional de futebol, que começou ao serviço do Sporting, em 2002/03.



Cristiano Ronaldo transferiu-se na época seguinte para o Manchester United, tendo ali passado as seis temporadas seguintes e conquistado três campeonatos, duas taças da Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça de Inglaterra, uma Liga dos Campeões e um Mundial de clubes.



Seguiram-se nove épocas no Real Madrid, clube no qual se notabilizou ainda mais, entre 2009/10 e 2017/18, com 450 golos em 438 jogos, que fizeram do avançado internacional português o melhor marcador do histórico clube espanhol.



Além dos registos individuais nos ‘merengues’, acrescentou vários troféus coletivos ao currículo, desde logo mais quatro Ligas dos Campeões, três Mundiais de clubes, duas Supertaças europeias, bem como dois campeonatos de Espanha, duas Supertaças espanholas e duas Taças do Rei de Espanha.



Durante o percurso no Real Madrid, Ronaldo arrecadou por quatro vezes o prémio de melhor jogador do mundo (2013, 2014, 2016 e 2017), já depois de vencido pela primeira vez o galardão pelo Manchester United, em 2008.



A passagem por Itália, ao serviço da Juventus, entre 2018 e 2021, rendeu-lhe duas vezes o título de campeão da Serie A, além de duas Supertaças italiana e uma Taça de Itália. Em três anos, marcou 101 golos em 134 jogos pela ‘vecchia signora’.



Em 2021, regressou ao Manchester United, mas após 54 encontros despediu-se em litígio com o clube e com o treinador, no final de 2022.



Ao serviço da seleção portuguesa, pela qual já detém o maior número de internacionalizações e de golos, sobressaem o título europeu de 2016, em França, e as duas conquistas da Liga das Nações, em 2019 e 2025.