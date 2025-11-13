Cristiano Ronaldo expulso pela primeira vez na seleção lusa

O capitão da seleção nacional foi expulso pelo sueco Glenn Nyberg aos 61 minutos, depois de o árbitro ter sido avisado pelo videoárbitro (VAR) sobre uma possível agressão do jogador luso ao defesa irlandês Dara O`Shea.

Depois de recorrer às imagens - em que se vê o avançado a dar uma cotovelada no adversário -, o nórdico anulou o amarelo que tinha exibido a Ronaldo inicialmente e exibiu-lhe o vermelho direto, numa altura em que Portugal estava a perder em Dublin, por 2-0, face aos dois golos de Troy Parrott na primeira parte.

Ao seu 226.º encontro pela seleção portuguesa e ao fim de 22 anos a atuar pelos `AA` lusos, o avançado do Al Nassr, de 40 anos, viu pela primeira vez um cartão vermelho.

Por outro lado, é a 13.ª ocasião em que Ronaldo é expulso em toda a carreira, tendo, até à data, acumulado 12 por alguns clubes que representou: seis pelo Real Madrid, cinco pelo Manchester United e uma pela Juventus.

A das `quinas` precisa de vencer hoje na Irlanda para garantir já o apuramento para o Mundial2026, depois de Hungria ter batido a Arménia.

Portugal lidera o Grupo F, com 10 pontos, mais dois do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.

O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio do próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México (11 de junho a 19 de julho), que, pela primeira vez, vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs.