Cristiano Ronaldo Jr. faz estreia nos sub-15

Na primeira jornada do torneio internacional Vlatko Markovic, na Croácia, o avançado do Sporting de Braga fez um hat-trick, aos 20, 22 e 48 minutos, com o último golo a ser na marcação de uma grande penalidade, sofrida por si próprio.

Cristiano Ronaldo Júnior, que repartiu a formação por Juventus (Itália), Manchester United (Inglaterra) e atualmente Al Nassr (Arábia Saudita), no qual o pai atua na equipa principal, foi lançado pelo selecionador João Santos aos 54 minutos, estando em campo quando Henrique Amen (72) fez o 4-0, com Toa Fujisawa (80+2) a reduzir.

Portugal tem agendadas ainda mais três partidas, diante de Grécia (14 de maio) e Inglaterra (16), sendo que o quarto e último desafio está marcado para o dia 18, ainda com adversário por definir.