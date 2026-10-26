Cristiano Ronaldo na lista de pré-convocados de Portugal

O capitão da seleção nacional, que abandonou o estágio da equipa portuguesa no final de setembro em Copenhaga e que ainda se encontra a cumprir castigo imposto pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), está entre as escolhas iniciais do técnico Jorge Jesus, que deverá anunciar a convocatória final no final da próxima semana.

Já com a qualificação garantida no Grupo A4 da Liga das Nações para os quartos de final, Portugal defronta a Dinamarca em Braga, em 14 de novembro, e o País de Gales, em Cardiff, em 17, no fecho do agrupamento.

No dia 30 de setembro, o capitão da equipa das `quinas` e avançado dos sauditas do Al Nassr, de 41 anos, deixou o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente à Dinamarca e à Noruega, depois dos triunfos frente ao País de Gales (1-0) e à formação norueguesa (2-1).

Ronaldo foi titular frente ao País de Gales e suplente não utilizado na visita à Noruega, na qual esteve a aquecer grande parte da segunda parte. Após este encontro, em Oslo, saiu do relvado aparentemente insatisfeito, sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos.

Na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, Ronaldo abandonou mesmo o estágio da equipa das `quinas`, alegando, mais tarde, numa mensagem escrita, que o selecionador lhe faltou à palavra mais do que uma vez.

Ronaldo foi suspenso por 30 dias e multado em 255 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF, por ter abandonado o estágio, mas a punição termina antes dos próximos jogos da seleção portuguesa.