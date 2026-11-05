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Cristiano, um gigante que pendura as botas na seleção
Cumpridos 23 anos ao serviço da seleção nacional, Cristiano Ronaldo despede-se dos relvados, pelo menos em representação da equipa das 'quinas', 234 jogos e 146 golos depois. O capitão da formação portuguesa liderou o balneário na conquista do Europeu e de dois troféus da Liga das Nações, os primeiros e únicos títulos do palmarés luso.
O legado de êxitos e recordes do número 7 chega ao fim, um mês depois de um dos episódios mais sombrios da sua passagem pela seleção nacional. Do diferendo com Jorge Jesus e abandono do estágio da equipa portuguesa, surgiu a decisão de sair, definitivamente, da equipa.
Assim nasce uma es7rela
O dia 20 de agosto de 2003 marca o início do legado que tantos jovens e adultos inspirou nas últimas duas décadas. Aos 18 anos, o recém-chegado ao Manchester United subia ao relvado do Estádio Municipal de Chaves para defrontar o Cazaquistão e fazia a estreia com as quinas ao peito.
Foto: Torsten Silz - AFP
Em 2004 ainda levava nas costas o número 17 e lutava por um lugar no onze inicial. Na estreia em jogos oficiais pela seleção, apontou o primeiro golo com as cores portuguesas, no Estádio do Dragão, na primeira jornada da fase grupos do Campeonato da Europa, frente à Grécia, que viria a sagrar-se campeã da prova.
A transição para o sete na camisola e a braçadeira de capitão do braço tardou três anos, sob o leme de Luiz Felipe Scolari, que só saiu da seleção portuguesa em 2008.
Legado de ‘guerra’ e ‘paz’
A saída do selecionador brasileiro deu lugar ao regresso de Carlos Queiroz para o comando técnico da seleção. Apesar da relação antiga de amizade com o capitão, avizinhava-se o princípio de um desacordo entre jogador e treinador, que veio a repetir-se, noutras ocasiões e com outros técnicos, manchando a passagem vitoriosa de Cristiano Ronaldo pelo futebol.
Eliminada do Campeonato do Mundo da África do Sul, em 2010, a equipa portuguesa recebia Paulo Bento como novo treinador, ‘casamento’ de quatro anos que ficou marcado pela tranquilidade e pela campanha positiva no Euro2012, até ao afastamento no Mundial do Brasil, em 2014.
Nove anos após a estreia por Portugal, Ronaldo carimbou a passagem às ‘meias’ do Euro2012 e chegou, em outubro do mesmo ano, à 100.ª internacionalização, tornando-se o terceiro jogador a chegar a esta marca pela seleção, a seguir a Luís Figo e Fernando Couto.
Jogava-se, nesta altura, a qualificação para o Mundial do Brasil, que ainda daria motivos aos portugueses, a CR7 e aos adeptos de futebol para sorrir.
Recordista em Portugal e só atrás de Lionel Messi a nível mundial, o capitão português apontou dez hat-tricks ao serviço da formação lusa. Os mais memoráveis, em novembro de 2013 e junho de 2018.
Cristiano Ronaldo resolveu o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2014 diante da Suécia, ao apontar todos os golos da difícil vitória por 3-2, em terras escandinavas, e avisou o mundo com o célebre “Eu estou aqui”.
A esta altura, já havia ultrapassado Eusébio na lista de melhores marcadores por Portugal.
Menos de cinco anos depois, tornou-se o mais velho de sempre a marcar três golos num único jogo em mundiais. Na partida da fase de grupos frente a Espanha, Portugal perdia por 3-2 até aos 88 minutos, aquando do golo de livre direto de Ronaldo, deixando as contas do duelo ibérico empatadas, mas muito favoráveis à veia recordista do português.
Falando em supremacia, Cristiano Ronaldo é o totalista em presenças em fases finais de mundiais e europeus, com seis participações em cada competição, e detém, ainda, o recorde de maior goleador em Campeonatos da Europa, com 14 golos em 25 jogos. Supera Michel Platini, Alan Shearer e Antoine Griezmann.
Envergou a braçadeira por duas décadas e foi o primeiro jogador da história do futebol a alcançar a marca das 200 internacionalizações. Em 2020, ultrapassou a marca dos 100 golos pela equipa portuguesa e reescreveu o nome na história ao tornar-se o maior marcador de sempre por seleções, mantendo-se, ainda, na corrida pelo milésimo golo na carreira.
O último golo por Portugal foi apontado frente à Croácia, no Mundial2026, através de grande penalidade.
“Quis ser o melhor. Quis fazer história”, admitiu.
Erguer três troféus
A par das marcas pessoais, recordam-se os títulos coletivos. Apesar de cauteloso quando refere que “os golos passam, as taças ficam nos museus, os recordes acabam por ser batidos”, Cristiano Ronaldo esteve à frente da equipa nas três únicas conquistas da seleção principal de futebol.
Com um pé fora do Campeonato da Europa de França, ainda na fase de grupos, o então atleta do Real Madrid impediu, de calcanhar, a eliminação, classificando Portugal como um dos melhores terceiros lugares, e abriu caminho à conquista da competição sobre a anfitriã, a 10 de julho de 2016.
A partir do banco de suplentes, depois de ter saído lesionado aos 26 minutos de jogo, juntava-se a Fernando Santos no nervosismo e nas indicações para dentro de campo. A vencer por 1-0 uma partida que já ia longa, Portugal sagrou-se campeão europeu e o capitão levantou o primeiro troféu da história da nação.
No futuro, as conquistas da seleção nacional não passam pelos pés de Cristiano Ronaldo, nem os troféus voltarão a ser levantados pelo eterno capitão.
Em dia de despedida, CR7 diz-se ‘mais um’ português a torcer pela equipa: “Sofremos juntos, levantamo-nos juntos”.
“Nunca deixarei de ser um de vocês (…) A maior vitória foi ter representado o melhor país do mundo. Obrigado por terem acreditado em mim”, concluiu, no emotivo vídeo publicado nas redes sociais.
“Portugal estará sempre em mim”, revelou, numa mensagem dirigida aos adeptos, selecionadores, equipa técnica e colegas de equipa, através do qual confirmou abdicar do ‘trono’.
Assim nasce uma es7rela
O dia 20 de agosto de 2003 marca o início do legado que tantos jovens e adultos inspirou nas últimas duas décadas. Aos 18 anos, o recém-chegado ao Manchester United subia ao relvado do Estádio Municipal de Chaves para defrontar o Cazaquistão e fazia a estreia com as quinas ao peito.
Foto: Torsten Silz - AFP
Em 2004 ainda levava nas costas o número 17 e lutava por um lugar no onze inicial. Na estreia em jogos oficiais pela seleção, apontou o primeiro golo com as cores portuguesas, no Estádio do Dragão, na primeira jornada da fase grupos do Campeonato da Europa, frente à Grécia, que viria a sagrar-se campeã da prova.
A transição para o sete na camisola e a braçadeira de capitão do braço tardou três anos, sob o leme de Luiz Felipe Scolari, que só saiu da seleção portuguesa em 2008.
Legado de ‘guerra’ e ‘paz’
A saída do selecionador brasileiro deu lugar ao regresso de Carlos Queiroz para o comando técnico da seleção. Apesar da relação antiga de amizade com o capitão, avizinhava-se o princípio de um desacordo entre jogador e treinador, que veio a repetir-se, noutras ocasiões e com outros técnicos, manchando a passagem vitoriosa de Cristiano Ronaldo pelo futebol.
Eliminada do Campeonato do Mundo da África do Sul, em 2010, a equipa portuguesa recebia Paulo Bento como novo treinador, ‘casamento’ de quatro anos que ficou marcado pela tranquilidade e pela campanha positiva no Euro2012, até ao afastamento no Mundial do Brasil, em 2014.
Telejornal | 12 de outubro de 2014
Anos mais tarde, o treinador português confessou que a relação com o, à data, melhor jogador do mundo, foi ficando cada vez mais difícil e a hierarquia de poder mais condicionada.
As oito temporadas de Fernando Santos, responsável por ter lançado o jogador, com apenas 17 anos, no Sporting, foram marcadas por sucessos e títulos internacionais, mas o fim da ‘época dourada’ estaria também próximo.
Cristiano Ronaldo contestou a substituição no encontro frente à Coreia do Sul, a contar para o Mundial de 2022, no Catar, e não voltou a ser opção para o onze titular até à eliminação, nos quartos-de-final. O silêncio de Ronaldo após afastamento do técnico deixava pistas para a animosidade entre ambos, que viria a ser confirmada por Fernando Santos.
Anos mais tarde, o treinador português confessou que a relação com o, à data, melhor jogador do mundo, foi ficando cada vez mais difícil e a hierarquia de poder mais condicionada.
As oito temporadas de Fernando Santos, responsável por ter lançado o jogador, com apenas 17 anos, no Sporting, foram marcadas por sucessos e títulos internacionais, mas o fim da ‘época dourada’ estaria também próximo.
Cristiano Ronaldo contestou a substituição no encontro frente à Coreia do Sul, a contar para o Mundial de 2022, no Catar, e não voltou a ser opção para o onze titular até à eliminação, nos quartos-de-final. O silêncio de Ronaldo após afastamento do técnico deixava pistas para a animosidade entre ambos, que viria a ser confirmada por Fernando Santos.
Jornal da Tarde | 1 de outubro de 2026
Roberto Martínez representou o "ar fresco", mas as opções de jogo, com a Croácia, em Toronto, terão ditado o fim da linha para mais um treinador, ainda este ano.
O fim de uma história com mais de duas décadas não teria data nem momento certo, avisou o próprio Cristiano Ronaldo, na véspera do primeiro jogo de Jorge Jesus à frente da equipa. O novo selecionador era, na visão do jogador, “a escolha perfeita” para o banco.
“Estou aqui porque sinto que sou uma mais-valia. O selecionador disse-me que precisa de mim”, sublinhou.
Uma semana depois, porém, a aliança desfez-se em Copenhaga. A “falha” com a promessa de minutos em campo e as declarações de Jorge Jesus em conferência de imprensa ditaram o afastamento voluntário de Cristiano Ronaldo, agora consumado em definitivo.
Roberto Martínez representou o "ar fresco", mas as opções de jogo, com a Croácia, em Toronto, terão ditado o fim da linha para mais um treinador, ainda este ano.
O fim de uma história com mais de duas décadas não teria data nem momento certo, avisou o próprio Cristiano Ronaldo, na véspera do primeiro jogo de Jorge Jesus à frente da equipa. O novo selecionador era, na visão do jogador, “a escolha perfeita” para o banco.
“Estou aqui porque sinto que sou uma mais-valia. O selecionador disse-me que precisa de mim”, sublinhou.
Uma semana depois, porém, a aliança desfez-se em Copenhaga. A “falha” com a promessa de minutos em campo e as declarações de Jorge Jesus em conferência de imprensa ditaram o afastamento voluntário de Cristiano Ronaldo, agora consumado em definitivo.
Jornal da Tarde | 1 de outubro de 2026
“Obrigado por terem acreditado em mim” Telejornal | 20 de agosto de 2013
Nove anos após a estreia por Portugal, Ronaldo carimbou a passagem às ‘meias’ do Euro2012 e chegou, em outubro do mesmo ano, à 100.ª internacionalização, tornando-se o terceiro jogador a chegar a esta marca pela seleção, a seguir a Luís Figo e Fernando Couto.
Jogava-se, nesta altura, a qualificação para o Mundial do Brasil, que ainda daria motivos aos portugueses, a CR7 e aos adeptos de futebol para sorrir.
Recordista em Portugal e só atrás de Lionel Messi a nível mundial, o capitão português apontou dez hat-tricks ao serviço da formação lusa. Os mais memoráveis, em novembro de 2013 e junho de 2018.
Cristiano Ronaldo resolveu o apuramento para o Campeonato do Mundo de 2014 diante da Suécia, ao apontar todos os golos da difícil vitória por 3-2, em terras escandinavas, e avisou o mundo com o célebre “Eu estou aqui”.
A esta altura, já havia ultrapassado Eusébio na lista de melhores marcadores por Portugal.
Play-off de acesso ao Mundial 2014 | 19 de novembro de 2013
Menos de cinco anos depois, tornou-se o mais velho de sempre a marcar três golos num único jogo em mundiais. Na partida da fase de grupos frente a Espanha, Portugal perdia por 3-2 até aos 88 minutos, aquando do golo de livre direto de Ronaldo, deixando as contas do duelo ibérico empatadas, mas muito favoráveis à veia recordista do português.
Falando em supremacia, Cristiano Ronaldo é o totalista em presenças em fases finais de mundiais e europeus, com seis participações em cada competição, e detém, ainda, o recorde de maior goleador em Campeonatos da Europa, com 14 golos em 25 jogos. Supera Michel Platini, Alan Shearer e Antoine Griezmann.
Foto: José Sena Goulão - EPA
Envergou a braçadeira por duas décadas e foi o primeiro jogador da história do futebol a alcançar a marca das 200 internacionalizações. Em 2020, ultrapassou a marca dos 100 golos pela equipa portuguesa e reescreveu o nome na história ao tornar-se o maior marcador de sempre por seleções, mantendo-se, ainda, na corrida pelo milésimo golo na carreira.
O último golo por Portugal foi apontado frente à Croácia, no Mundial2026, através de grande penalidade.
“Quis ser o melhor. Quis fazer história”, admitiu.
Erguer três troféus
A par das marcas pessoais, recordam-se os títulos coletivos. Apesar de cauteloso quando refere que “os golos passam, as taças ficam nos museus, os recordes acabam por ser batidos”, Cristiano Ronaldo esteve à frente da equipa nas três únicas conquistas da seleção principal de futebol.
Com um pé fora do Campeonato da Europa de França, ainda na fase de grupos, o então atleta do Real Madrid impediu, de calcanhar, a eliminação, classificando Portugal como um dos melhores terceiros lugares, e abriu caminho à conquista da competição sobre a anfitriã, a 10 de julho de 2016.
A partir do banco de suplentes, depois de ter saído lesionado aos 26 minutos de jogo, juntava-se a Fernando Santos no nervosismo e nas indicações para dentro de campo. A vencer por 1-0 uma partida que já ia longa, Portugal sagrou-se campeão europeu e o capitão levantou o primeiro troféu da história da nação.
Foto: Georgi Licovski - EPA
O sucesso voltaria a repetir-se três anos mais tarde, com o triunfo sobre os Países Baixos na edição inaugural da Liga das Nações. Portugal venceu a competição em 2019 e 2025, a última, nos penáltis, frente à campeã europeia e do mundo, Espanha.
Portugal conquista a primeira Liga das Nações | 9 de junho de 2019
Portugal conquista a segunda Liga das Nações | 8 de junho de 2025
No futuro, as conquistas da seleção nacional não passam pelos pés de Cristiano Ronaldo, nem os troféus voltarão a ser levantados pelo eterno capitão.
Em dia de despedida, CR7 diz-se ‘mais um’ português a torcer pela equipa: “Sofremos juntos, levantamo-nos juntos”.
“Nunca deixarei de ser um de vocês (…) A maior vitória foi ter representado o melhor país do mundo. Obrigado por terem acreditado em mim”, concluiu, no emotivo vídeo publicado nas redes sociais.