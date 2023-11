Dalot dispensado do estágio de Portugal, João Mário chamado

"João Mário vai estrear-se numa convocatória da seleção nacional depois de ter, esta tarde, sido chamado para render Diogo Dalot. O defesa do Manchester United foi dispensado dos trabalhos da equipa nacional por motivos pessoais e após comunicação com o selecionador nacional, Roberto Martinez", lê-se numa nota publicada no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

Dalot é a quarta baixa da lista inicial de Martínez, juntando-se a Nelson Semedo, Pepe e Rafael Leão, estes três todos devido a problemas físicos.

Antes de João Mário, o selecionador nacional já tinha chamado Raphael Guerreiro para render Nelson Semedo.

O lateral do FC Porto, de 23 anos, leva esta temporada 16 jogos e duas assistências pelo seu clube em todas as competições.

João Mário tem 42 internacionalizações pelas equipas jovens, incluindo 15 nos sub-21.

Na fase de qualificação para o Euro2024, a seleção nacional, já apurada, defronta o Liechtenstein na quinta-feira, às 19:45 (de Lisboa), em Vaduz, e, três dias depois, a Islândia, no Estádio José Alvalade, à mesma hora.

Portugal lidera o Grupo J, com 24 pontos, mais oito do que a Eslováquia, segunda classificada, com o Luxemburgo, terceiro, a somar 11. A Islândia é quarta colocada, com 10 pontos, à frente da Bósnia-Herzegovina, com nove, e do Liechtenstein, último, sem qualquer ponto.

Lista dos 24 convocados atualizada:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: João Mário (FC Porto), Raphaël Guerreiro (Bayern Munique, Ale), João Cancelo (FC Barcelona, Esp), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica), Toti Gomes (Wolverhampton, Ing) e Gonçalo Inácio (Sporting).

- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), João Neves (Benfica), Rúben Neves (Al-Hilal, Ara), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Otávio (Al Nassr, Ara), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra) e Matheus Nunes (Manchester City, Ing).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra), João Félix (FC Barcelona, Esp), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Ricardo Horta (Sporting de Braga) e Bruma (Sporting de Braga).