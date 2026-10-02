Daniel Banjaqui espera República Checa "difícil" e quer "ganhar" Europeu sub-21

“[República Checa] Esperamos um jogo e uma seleção difíceis, um adversário que defende e ataca bem. Por isso, temos de estar preparados para este jogo e ganhar. Já estamos apurados, mas falta mais um jogo e este também é importante. Será mais um bom jogo para nos prepararmos para o Europeu e temos de estar prontos para este jogo. Vamos com intenção de ganhar o Euro e ver o que dará”, anunciou, em conferência de imprensa realizada no auditório n.º1 da Cidade do Futebol.



Portugal garantiu na quarta-feira o primeiro lugar do Grupo B de qualificação e o apuramento para a fase final do Europeu sub-21, que vai decorrer entre 16 de junho e 03 de julho de 2027, na Albânia e na Sérvia, com um triunfo sobre Gibraltar no Estádio de São Miguel (4-0), assim concretizando o seu objetivo, mas Banjaqui assinalou que a equipa lusa não pretende apenas ‘cumprir calendário’ na receção aos checos.



"É sempre bom para nós manter a baliza a zeros, termos ‘clean sheets’ e fazermos o máximo de golos, vamos ter outra vez esse foco na baliza deles. Estamos muito contentes por nos termos qualificado para o Europeu”, vincou o defensor.



A atravessar um excelente momento de forma, o internacional jovem português, de 18 anos, apontou toda a sua dedicação ao clube que representa, o Benfica, e à seleção sub-21 de Portugal, em vez de se concentrar no seu crescente valor de mercado, avaliado em 10 milhões de euros, que admitiu desconhecer.



“Por acaso, não sabia, mas para mim não faz muita diferença. Acho que o mais importante agora é jogar e chegar a um melhor nível. O que fala sobre o valor de mercado não importa muito, para ser sincero. Mas é bom”, reconheceu, antes de participar no treino realizado no campo n.º 1 da Cidade do Futebol, em Oeiras.



A sessão já não contou com o médio Mateus Fernandes, que foi dispensado da concentração para acompanhar a fase final da gravidez da sua companheira e já não será opção para defrontar a República Checa.



Portugal, que participará na fase final de um Europeu sub-21 pela 11.ª vez e quarta consecutiva, encerra na terça-feira a fase de qualificação recebendo a República Checa, em Leiria, na última ronda do grupo.