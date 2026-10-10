Decisão da FPF. Cristiano Ronaldo suspenso preventivamente de forma não automática

"Sem prejuízo da suspensão preventiva automática a que esteve sujeito até à data da instauração, foi determinada a suspensão preventiva não automática do jogador e atribuída natureza urgente ao processo. O processo foi enviado, no dia 10 de outubro de 2026, à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução", adianta ainda o CD.





Em 30 de setembro, Cristiano Ronaldo abandonou o estágio da seleção portuguesa, que preparava os jogos do Grupo A4 da Liga das Nações frente a Dinamarca e Noruega, tendo na terça-feira justificado a sua atitude com uma quebra de confiança por parte do selecionador português, Jorge Jesus.



O avançado de 41 anos, que entretanto pediu desculpas e mostrou disponibilidade para voltar à equipa das 'quinas', foi suplente não utilizado no triunfo na visita à Noruega (2-1), em 27 de setembro, em Oslo, onde foi colocado a aquecer por Jorge Jesus e acabou por não entrar.



Ronaldo saiu do relvado sem se juntar aos companheiros de seleção nos agradecimentos aos adeptos lusos, e, em 30 de setembro, na sequência da conferência de imprensa de Jesus de antevisão ao jogo com a Dinamarca, 'desertou' da seleção.





c/Lusa