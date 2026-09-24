Deco acredita em Jesus, um dos melhores treinadores de sempre do futebol português

O atual diretor desportivo do FC Barcelona assumiu-se confiante na estreia do novo selecionador da equipa das ‘quinas’, horas antes da estreia frente ao País de Gales, em Lisboa, para a Liga das Nações, antes de protagonizar um painel da conferência Portugal Football Summit, em Oeiras.



“Eu espero que sim. Acho que o ‘mister’ Jorge Jesus já demonstrou que é um vencedor nato e que, em todos os lugares onde esteve ganhou, conquistou. Se olharmos para a carreira dele, em todos os clubes, acabou por transformá-los e eu acredito que ele tem capacidade para fazer isso na seleção”, referiu o antigo médio de FC Porto, FC Barcelona e Chelsea.



Deco justifica a opinião, com o conhecimento que tem dos jogadores e da realidade do futebol português, mas, sobretudo com a sua qualidade: “Para mim, é um dos melhores treinadores de sempre do futebol português, então, não tenho dúvidas que ele tem capacidade para isso”.



Perante os jornalistas portugueses, o ex-futebolista assumiu ainda a satisfação com o momento atual do FC Porto, como líder da I Liga e detentor do título nacional.



“O FC Porto é o clube do coração, é o clube que eu amo, que eu acompanho sempre. Ver o FC Porto, outra vez, forte, na linha das vitórias, é muito bom, claro, quando se vence um clássico, é sempre uma vantagem acrescida e, por isso, o último fim de semana foi bom”, referiu o brasileiro naturalizado português, aludindo ao triunfo dos ‘azuis e brancos’ sobre o Benfica, por 3-1, na sétima jornada da I Liga.



O atual dirigente escusou-se a detalhar sobre o alegado interesse dos catalães nos avançados Pavlidis ou Luis Suárez, de Benfica e Sporting, respetivamente, considerando normal que o clube “olhe para os bons jogadores”.



Em Espanha, depois da conquista do bicampeonato pelo FC Barcelona, Deco enfrenta agora a rivalidade de José Mourinho, que o treinou no FC Porto, no regresso do técnico português ao Real Madrid.



“Adversário sempre, porque a rivalidade é normal, mas nunca inimigos. Nós somos amigos, eu tenho um carinho enorme por ele. Talvez as melhores fases da minha carreira e talvez dele também, o início dele como treinador e o momento em que eu me transformei para a Europa, para outros voos. Coincidimos os dois em um momento para mim espetacular da história do futebol português, da história do FC Porto. Seguimos caminhos diferentes e, agora, é divertido. É um dos maiores treinadores da história do futebol e é bom tê-lo na Liga espanhola, mas como adversário é mais complicado”, reconheceu.



Apesar disso, Deco assumiu-se “feliz” pelo desafio que se coloca a Mourinho, na sua segunda passagem pelos ‘merengues’.



“É um dos maiores treinadores da história, no Real Madrid, que é um dos maiores clubes do mundo. É bom, é um desafio grande para todos, acho que o futebol é isso, um momento estamos um lado, outro do outro, mas no final o que importa é o respeito, o carinho, que eu tenho bastante por ele”, afirmou, admitindo ainda não ter tido oportunidade de falar com o português.



Com seis pontos de vantagem na liderança da Liga espanhola, o FC Barcelona está em condições de “reforçar o sonho de ganhar a ‘Champions’”, pela sexta vez, sem que, para Deco, isso deva tornar-se uma obsessão.



A conferência Portugal Football Summit decorre até sexta-feira, em Oeiras.



