Defesa do Benfica Ana Seiça dispensada da seleção por lesão

“Após observação e realização de exames, a defesa-central foi dada como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), devido a um traumatismo num tornozelo contraído na Áustria”, pode ler-se em comunicado federativo.



A federação não dá qualquer informação quanto à possibilidade de substituição da jogadora, o que reduz a lista a 24 futebolistas às ordens do selecionador Francisco Neto, depois da derrota em casa das austríacas, por 2-1, para a Liga das Nações.



Depois de somar a primeira vitória no Grupo 2 da Liga A, a formação da Áustria visita Portugal para disputar, na terça-feira, novo encontro, no Estádio do Varzim, na Póvoa de Varzim, em partida aprazada para as 18:15.



Com três rondas disputadas, Portugal ocupa a terceira posição do agrupamento, com três pontos, em posição de ‘play-off’ de descida à segunda divisão da prova.



A França lidera, com nove pontos em nove possíveis, seguida da Áustria, com quatro pontos. A Noruega soma um e é última.



O primeiro classificado apura-se para a 'final four', o segundo mantém-se na Liga A, o terceiro joga o 'play-off' de manutenção e o último é despromovido à Liga B.



Lista de 24 convocadas:



- Guarda-redes: Inês Pereira (Servette, Sui), Patrícia Morais (Sporting de Braga), Sierra Cota-yarde (Universidade de Arkansas, EUA).



- Defesas: Ana Borges (Sporting), Catarina Amado (Benfica), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Joana Marchão (Servette, Sui), Lúcia Alves (Benfica), Maria Miller (Sporting de Braga) e Mariana Azevedo (Sporting de Braga).



- Médias: Ana Rute (Sporting de Braga), Andreia Norton (Benfica), Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Andreia Faria (Benfica), Carolina Mendes (Sporting de Braga), Dolores Silva (Sporting de Braga), Fátima Pinto (Sporting), Francisca Nazareth (Benfica) e Tatiana Pinto (Brighton, Ing).



- Avançadas: Ana Dias (Zenit São Petersburgo, Rus), Ana Capeta (Sporting), Diana Silva (Sporting), Jéssica Silva (Benfica) e Telma Encarnação (Marítimo).