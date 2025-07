Diana Gomes e o golo que dá confiança

“É ganhar e fazer contas no final, mas ainda estamos vivos e é isso que tenho a dizer. É a mensagem que temos de todas. Ganhar o próximo jogo e no final ver as contas. O sentimento é único (de marcar no final do jogo), não dá para explicar”, começou por afirmar a defesa central, aos jornalistas presentes em Genebra, onde as "navegadoras" começam hoje a preparar o jogo contra a Bélgica, da derradeira ronda do Grupo B.



Na segunda-feira, o golo da central que esta temporada jogou no Sevilha, em cima do final do desafio, em resposta ao "golaço" da italiana Cristiana Girelli (70), permitiu à equipa das quinas empatar 1-1 diante da Itália, um desfecho deixou os todos a vibrar “da mesma maneira”.



“É uma emoção muito grande. Senti como se fosse outra companheira a marcar. Toda a gente vibrou da mesma maneira que vibrei e isso é importante. Sabemos que, independentemente de quem marque, estamos lá todas a vibrar da mesma maneira, porque queremos todas o mesmo", manifestou.



E acrescentou: “Sabemos que ao marcar dá-nos outra confiança e podemos acreditar ainda mais. É superimportante marcar por Portugal e vamos para o próximo jogo a fazer o mesmo que fizemos ontem (segunda-feira)”.



Depois, descreveu o golo assinado aos 89 minutos, em Genebra, após ser assistida por Dolores Silva.



"Sensação única, nem sabia o que havia de fazer quando vi a bola a entrar. Foi algo único. A minha intenção era chutar à baliza. O momento de ver a bola a vir para mim e o momento em que estávamos no jogo, eu só pensei em chutar à baliza. No ângulo que eu tinha só tive tempo de perfilar e foi chutar. Se (a bola) levantou ou se queria mandar mais tenso, a minha intenção foi chutar e menos mal que surgir o golo assim”, contou.



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, marcou hoje presença no treino das "navegadoras", que defrontam a Bélgica na sexta-feira, em Sion, a partir das 20h00 em Lisboa.



A seleção lusa, que tinha sido goleada por 5-0 na estreia frente à Espanha, precisa de vencer na sexta-feira a eliminada Bélgica, que a Itália perca com a apurada "roja", e ainda de recuperar o atraso que tem na diferença de golos (1-6 contra 2-1 das transalpinas).