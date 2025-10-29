Diego Coxi, Francisco Fernandes e Eduardo Ferreira `riscados` do Mundial sub-17
Diego Coxi, Francisco Fernandes e Eduardo Ferreira ficaram quarta-feira fora da lista final de 21 jogadores que vão representar Portugal no Mundial de futebol de sub-17, entre 03 e 27 de novembro, no Qatar.
Inicialmente no lote alargado de 24 jogadores, divulgado há um semana, o defesa do Sporting e os avançados do FC Porto foram `riscados` pelo selecionador Bino Maçães.
A equipa lusa, que se sagrou em junho campeã europeia de sub-17 na Albânia, ao bater na final a França por 3-0, viaja para o Qatar na quinta-feira.
No Mundial do Qatar, cuja final está marcada para 27 de novembro, vão competir 48 seleções, divididas em 12 grupos de quatro, apurando-se para os 16 avos de final os dois primeiros de cada grupo, mais os oito melhores terceiros classificados.
Portugal ficou integrado no Grupo B e estreia-se em 03 de novembro frente à Nova Caledónia, seguindo-se, três dias depois, o embate com Marrocos, num confronto entre os atuais campeões europeus e africanos, e fechando, em 09 de novembro, a fase de grupos, frente ao Japão.
Lista de 21 convocados de Portugal para o Mundial sub-17:
- Guarda-redes: Alex Tverdohlebov (Sporting), Romário Cunha (Sporting de Braga) e David Rodrigues (Sporting de Braga).
- Defesas: Daniel Banjaqui (Benfica), Gabriel Bdouk (Sporting de Braga), Yoan Pereira (FC Porto), José Neto (Benfica), Martim Chelmik (FC Porto), Ricardo Neto (Benfica) e Mauro Furtado (Benfica).
- Médios: Santiago Silva (Vitória de Guimarães), Rafael Quintas (Benfica), Martim Guedes (Vitória de Guimarães), Tomás Soares (Benfica), Bernardo Lima (FC Porto) e Miguel Figueiredo (Benfica).
- Avançados: João Aragão (Sporting de Braga), Duarte Cunha (FC Porto), Stevan Manuel (Benfica), Mateus Mide (FC Porto) e Anísio Cabral (Benfica).
