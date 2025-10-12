Diego Rodrigues diz que sintético vai ser dificuldade para sub-21 lusos em Gibraltar

"Vai ser um jogo complicado, vamos jogar em relvado sintético e a malta já não está habituada a jogar neste tipo de terreno. Ainda assim, acredito que se continuarmos com a nossa ideia de jogo vamos sair de lá com sucesso", afirmou o jogador do Sporting de Braga, antes do último treino realizado em Lagos, onde a seleção esteve em estágio.



Portugal, que na sexta-feira venceu a Bulgária por 3-0, soma três triunfos em três jogos, liderando o Grupo B da fase de apuramento com nove pontos, em igualdade com a República Checa, mas com melhor diferença de golos (10-0 contra 9-1).



Diego Rodrigues antecipou que Gibraltar "virá certamente com uma postura mais defensiva, a explorar o contra-ataque".



Os jogadores portugueses terão de "ter paciência" para "conseguir desmontar o bloco deles e fazer golos", avisou o futebolista de 20 anos.



O médio frisou que o bom ambiente que se vive no grupo de trabalho é o sinal de um futuro "risonho" para esta geração.



"Estamos a criar uma boa relação de grupo, o ambiente está cada vez melhor e a malta está a entrosar-se muito bem. Se continuarmos assim, o futuro será risonho", apontou.



Diego Rodrigues leva nove jogos e um golo pelo Sporting de Braga em todas competições está época, bagagem competitiva que lhe permitirá ajudar os sub-21, afirmou.



"Ajuda jogar em contextos competitivos mais elevados, deixa-me mais preparado para ajudar aqui nos jogos de sub-21. I Liga e Liga Europa são competições de nível superior e isso deixa-me mais confortável para este tipo de jogos. Tenho-me sentido bem, espero continuar a jogar e quero mostrar ao 'mister' [Luís Freire] que pode contar comigo. Quero destacar-me nos sub-21 e ter o máximo de minutos", finalizou.



Portugal sai ao início desta tarde de Lagos, no Algarve, de autocarro, numa viagem de cinco horas até Gibraltar, território ultramarino britânico situado a sul de Espanha.



Gibraltar, sem pontos, com um golo marcado e 17 sofridos, recebe Portugal na terça-feira, às 19:00, no Estádio Europa Point.



Os vencedores das nove ‘poules’ e o melhor segundo classificado acedem diretamente à fase final do Europeu de sub-21, cuja 26.ª edição vai ser coorganizada por Albânia e Sérvia em 2027, enquanto os restantes oito segundos avançam para a fase dos play-offs.

